Cada vez más jóvenes evitan las relaciones reales, pero invierten en OnlyFans o en conversaciones con Inteligencia Artificial.

Cada vez más jóvenes evitan las relaciones reales, pero invierten en OnlyFans o en conversaciones con Inteligencia Artificial. | Getty Images

De acuerdo con el American Institute for boys and men, publicado el pasado 23 de marzo, los jóvenes se relacionan de manera muy diferente hoy día, pues ahora pagan por atención digital en plataformas como OnlyFans o chatbots con Inteligencia Artificial (IA).

Este fenómeno también crece en México, donde el consumo digital ya forma parte central de la vida social.

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El informe reveló que la razón detrás de este fenómeno social-digital se debe a la combinación de factores sociales, tecnológicos y emocionales como el miedo al rechazo amplificado en redes sociales además de tener la facilidad de interacción sin riesgo alguno.

Citas adolescentes en declive

Antes era común iniciar relaciones amorosas durante la preparatoria; hoy día menos del 50% de estudiantes tiene pareja por temor a la exposición en redes sociales, ya que los rechazos tienden a viralizarse, provocando en ellos evitar y rechazar lazos románticos.

Adolescentes pagan por atención sin rechazo

OnlyFans se posicionó como una alternativa emocional, pues tan solo en 2025 se registraron millones de dólares en gasto dentro de la plataforma sólo en México.

Debido a que en la red social para adultos no hay críticas hacia los usuarios ni rechazo, es un lugar cómodo para ellos. Sin embargo, los especialistas advirtieron que este modelo no fomenta habilidades sociales ni relaciones duraderas.

¿Chatbots como pareja ideal?

Además de las interacciones virtuales con los modelos de OnlyFans, el estudio explicó que 1 de cada 4 estudiantes conoce a alguien con un vínculo emocional con un chatbot.

Esto se debe a que la IA ofrece respuestas empáticas, disponibilidad 24/7 y ausencia de conflicto, lo que genera comodidad, pero limita el aprendizaje emocional necesario en relaciones humanas reales.

Miedo al rechazo y círculo de soledad

El fenómeno crea un ciclo difícil de romper:

Más miedo al rechazo en redes sociales

Mayor consumo de interacciones digitales

Menor desarrollo de habilidades sociales

Incremento de la soledad

Cada factor refuerza al otro, por ello los especialistas señalan que este patrón puede afectar la capacidad de formar relaciones reales en el futuro.

¿Cómo impacta la pornografía y la IA en los adolescentes?

Debido a que los jóvenes acceden a edades tempranas a este tipo de plataformas (12 años en adelante), generan expectativas poco realistas de las relaciones amorosas, lo que aumenta la dificultad para conectar en la vida real.

Asimismo, la tecnología amplifica este efecto con experiencias personalizadas para cada individuo, creando un mundo de fantasía y refugio para ellos.

¿Se sustituyen relaciones reales?

Este tipo de interacciones digitales por pago funcionan como sustitutos temporales, alivio inmediato y atención, pero no reemplazan el aprendizaje emocional. No hay crecimiento como tal.

Los especialistas coinciden que pueden generar dependencia si no se equilibran con experiencias reales, lo que podría desencadenar en un problema más fuerte a nivel social.

¿Qué puede hacer la sociedad?

Para enfrentar el fenómeno, especialistas proponen:

Fomentar educación emocional desde la escuela

Hablar abiertamente sobre rechazo y relaciones

Crear espacios seguros de convivencia presencial

Exigir responsabilidad a plataformas digitales

Recuerda que el objetivo no es prohibir, sino equilibrar el uso tecnológico con el desarrollo humano.