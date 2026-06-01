Ébola en México: Confirman ubicación de hospital en la zona cero para aislar posibles contagios

La alerta por ébola crece en México de cara a la llegada de turistas en este verano. Este lunes 1 de junio, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que ya tiene designado el hospital donde se recibirán y quedarán aislados los casos sospechosos de contagio en la probable zona cero en México

Aunque actualmente no existe ningún caso confirmado en territorio nacional, las autoridades de salud activaron protocolos preventivos ante el brote registrado en África y la llegada de millones de viajeros.

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¿Dónde atenderán los casos sospechosos de ébola en México?

La Secretaría de Salud informó que cualquier persona que cumpla con los criterios de caso sospechoso por contagio de ébola será trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México.

#IMPORTANTE 🔴Tres aerolíneas mexicanas anunciaron restricciones para pasajeros provenientes de países de África afectados por el brote de ébola⚠️ pic.twitter.com/E1IxpX3mOo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

En esta unidad médica se realizarán la evaluación clínica, el aislamiento preventivo, la toma de muestras y el seguimiento especializado mientras se confirma o descarta la enfermedad. Las autoridades reiteraron que el riesgo para la población mexicana sigue siendo bajo y que hasta ahora no se han detectado contagios en el país.

No obstante, se activaron medidas preventivas que incluyen vigilancia epidemiológica, filtros sanitarios en aeropuertos y restricciones para viajeros provenientes de países considerados de riesgo, principalmente la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Volaris anuncia que no trasladará viajeros del Congo tras restricción impuesta por México

La aerolínea Volaris informó que acatará las restricciones emitidas por el Gobierno de México y se reservará el derecho de transportar pasajeros que hayan permanecido en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y forma parte de las acciones coordinadas entre México, Estados Unidos y Canadá para evitar la propagación del virus durante este verano.

La restricción no aplica para ciudadanos de México, con pasaporte mexicanos o de EUA. Volaris informó que estos pasajeros podrán ingresar por los aeropuertos de Washington Dulles y Houston.

¿Dónde hay ébola actualmente?

El brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias se concentra principalmente en el Congo, con vigilancia adicional en Uganda y Sudán del Sur. La variante identificada corresponde al virus Bundibugyo, una cepa que ha generado preocupación internacional por su capacidad de propagación y su alta tasa de letalidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos gobiernos han reforzado medidas de control ante el incremento de casos sospechosos y fallecimientos registrados en la región africana.

¿Puede un ser humano sobrevivir al ébola?

Sí. Aunque el ébola es una enfermedad grave y potencialmente mortal, la supervivencia depende de factores como la atención médica temprana, el estado de salud del paciente y la rapidez del diagnóstico.De acuerdo con la OMS, tiene una letalidad del 50%.

Entre los principales síntomas del ébola se encuentran: fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad, pérdida de apetito, vómito, diarrea, dolor abdominal y, en casos severos, hemorragias.

El virus se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona infectada, no por el aire. Es decir, a través de sangre, saliva, sudor, vómito, heces, orina, semen o leche materna. El virus ingresa al organismo a través de heridas en la piel o mucosas, es decir, ojos, nariz o boca.

Las autoridades sanitarias informaron que continuarán reforzando las medidas preventivas durante las próximas semanas.

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