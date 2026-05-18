El ébola está de regreso y ya es una emergencia de salud pública internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), ante el riesgo de propagación y la inexistencia de vacunas.

Esta enfermedad no es nueva, pues se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes epidémicos en las regiones de Sudán y República Democrática del Congo, en África. En 2014 hubo más casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Siete años más tarde, es decir en 2021, Guinea declaró un nuevo brote y en el 2025, lo dio por terminado en la República Democrática del Congo.

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¿Cuáles son los síntomas del ébola?

Los síntomas iniciales de la enfermedad son:

Fiebre superior o igual a 100.4°F (38.0°C)

Dolor de cabeza intenso

Dolor de garganta

Dolor articular

Dolor muscular

Debilidad

Fatiga

Pérdida de apetito

Erupción cutánea

Dolor abdominal (estómago)

Diarrea

Vómitos

Ojos rojos

Hipo

¿Cómo se contagia el ébola?

El virus también puede propagarse a través de objetos o materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales de una persona enferma, por ejemplo:

Tendidos y ropa de cama

Prenda de vestir

Vendajes

Aguas y jeringas

Equipo médico

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagio?

Tanto hombres como mujeres de todas las edades corren riesgo de contagio, pero quienes tienen mayor riesgo son los médicos y personas que cuidan de familiares enfermos.

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