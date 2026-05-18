El ébola está de regreso y ya es una emergencia de salud pública internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), ante el riesgo de propagación y la inexistencia de vacunas.
Esta enfermedad no es nueva, pues se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes epidémicos en las regiones de Sudán y República Democrática del Congo, en África. En 2014 hubo más casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Siete años más tarde, es decir en 2021, Guinea declaró un nuevo brote y en el 2025, lo dio por terminado en la República Democrática del Congo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cuáles son los síntomas del ébola?
Los síntomas iniciales de la enfermedad son:
- Fiebre superior o igual a 100.4°F (38.0°C)
- Dolor de cabeza intenso
- Dolor de garganta
- Dolor articular
- Dolor muscular
- Debilidad
- Fatiga
- Pérdida de apetito
- Erupción cutánea
- Dolor abdominal (estómago)
- Diarrea
- Vómitos
- Ojos rojos
- Hipo
¿Cómo se contagia el ébola?
El virus también puede propagarse a través de objetos o materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales de una persona enferma, por ejemplo:
- Tendidos y ropa de cama
- Prenda de vestir
- Vendajes
- Aguas y jeringas
- Equipo médico
¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagio?
Tanto hombres como mujeres de todas las edades corren riesgo de contagio, pero quienes tienen mayor riesgo son los médicos y personas que cuidan de familiares enfermos.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.