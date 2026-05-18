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¡El ébola regresó! Estos son los síntomas y las formas en que se propaga

El ébola está de vuelta y la OMS decidió declararla como una emergencia de salud pública internacional

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El ébola está de regreso y ya es una emergencia de salud pública internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), ante el riesgo de propagación y la inexistencia de vacunas.

Esta enfermedad no es nueva, pues se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes epidémicos en las regiones de Sudán y República Democrática del Congo, en África. En 2014 hubo más casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Siete años más tarde, es decir en 2021, Guinea declaró un nuevo brote y en el 2025, lo dio por terminado en la República Democrática del Congo.

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¿Cuáles son los síntomas del ébola?

Los síntomas iniciales de la enfermedad son:

  • Fiebre superior o igual a 100.4°F (38.0°C)
  • Dolor de cabeza intenso
  • Dolor de garganta
  • Dolor articular
  • Dolor muscular
  • Debilidad
  • Fatiga
  • Pérdida de apetito
  • Erupción cutánea
  • Dolor abdominal (estómago)
  • Diarrea
  • Vómitos
  • Ojos rojos
  • Hipo

¿Cómo se contagia el ébola?

El virus también puede propagarse a través de objetos o materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales de una persona enferma, por ejemplo:

  • Tendidos y ropa de cama
  • Prenda de vestir
  • Vendajes
  • Aguas y jeringas
  • Equipo médico

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagio?

Tanto hombres como mujeres de todas las edades corren riesgo de contagio, pero quienes tienen mayor riesgo son los médicos y personas que cuidan de familiares enfermos.

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