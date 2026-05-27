La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que República Democrática del Congo vive una situación grave o mejor dicho “catastrófica” para contener el brote de ébola, enfermedad que todavía no tiene cura y se propaga rápidamente.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, recalcó que la provincia de Ituri enfrenta tanto la epidemia como conflictos armados que provocan el desplazamiento de miles de personas y ataques a instituciones de salud.

Los trabajadores de primera línea lo están arriesgando todo, mientras que los ataques a instalaciones de salud hacen casi imposible el seguimiento de casos y sus contactos. No podemos construir confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras caen bombas. — Tedros Adhanom

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¿Qué medidas se impusieron para contener el brote?

Este alertamiento por parte de la OMS se suma al anuncio de Uganda sobre el cierre de la frontera con República Democrática del Congo con efecto inmediato para detener la escalada del brote del ébola.

Solo se permite el paso a equipos autorizados de respuesta de ébola, operaciones humanitarias, transporte de alimentos de carga y seguridad, los cuales deben seguir estrictos protocolos de detención y monitoreo de salud.

🚨#AlertaADN



Uganda anuncia el cierre de su frontera con la República Democrática del Congo debido al brote de Ébola https://t.co/B3Iwp0GwoI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

Además se impusieron las siguientes medidas:

Los ingresos autorizados deben someterse a detecciones de salud y completación de formularios

deben someterse a detecciones de salud y completación de formularios Toda persona que regrese a Uganda tiene que someterse a un aislamiento obligatorio por cuenta propia

tiene que someterse a un aislamiento obligatorio por cuenta propia Escuelas en distritos fronterizos permanecerán abiertas, per monitorear a los estudiantes que regresen de República Democrática del Congo

permanecerán abiertas, per monitorear a los estudiantes que regresen de Todos los medios están obligadas a dedicar al menos treinta minutos de programación en horario estelar diario a la educación y sensibilización sobre la prevención y detección del ébola

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