La Embajada de México en Sudáfrica mandó un aviso urgente a los connacionales que habitan en 12 regiones tras el brote de ébola en República del Congo y Uganda, donde ya se reportan decenas de muertos.

Recalcó que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que el escenario actual genera “gran preocupación” debido a la rapidez de su propagación y a las limitaciones sanitarias en las regiones afectadas.

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¿Qué regiones están en alerta?

Angola

Botswana

Eswantini

Lesotho

Madagscar

Malawi

Mauricio

Mozambique

Namibia

Sudáfrica

Zambia

Zimbabwe

🚨#AlertaADN



La Embajada de México en Sudáfrica alertó a los connacionales debido al nuevo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, el cual ha dejado decenas de muertos https://t.co/QwsUZsml9s — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 18, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones de la Embajada de México en Sudáfrica?

Mantenerse informadas a través de los canales oficiales de la OMS y de los servicios de salud del gobierno local

y de los servicios de salud del gobierno local Mantener una higiene adecuada

Evitar aglomeraciones

Seguir las indicaciones de las autoridades locales al respecto

¿Qué es el ébola?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define al ébola como una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona, a través de contacto directo o indirecto con la sangre y otros líquidos o secreciones corporales como heces, orina, saliva y semen.

¿Cuáles son los riesgos a la salud?

La Secretaría de Salud Federal señaló que el riesgo individual depende del antecedente reciente viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados.

Es decir existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa, por lo que es importante tomar en cuenta que el periodo de incubación que es de 2 a 21 días.

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