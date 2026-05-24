La epidemia del ébola se propaga rápidamente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya elevó a “muy alto” el riesgo, pues todo indica que los contagios y las muertes son mucho mayores de los que se tiene registro.

Debido a que emergencia se expande, la agencia de salud de la Unión Africana (CDC de África) informó que 10 países están en riesgo, pues este problema de salud ya no es solo de la República Democrática del Congo, sino de la región e incluso del continente.

La maladie à virus #Bundibugyo (MVB) est l’une des six espèces du virus Ebola et peut être très mortelle.



Cependant, en respectant les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires, nous pouvons réduire le risque d’infection et protéger nos familles, nos… pic.twitter.com/tYfkDQjiNq — Africa CDC (@AfricaCDC) May 24, 2026

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¿Cuáles son los 10 países que están en alerta por el ébola?

Jean Kaseya, presidente de CDC África, los países que están en alerta son:

Sudán del Sur

Ruanda

Kenia

Tanzania

Etiopía

El Congo

Burundi

Angola

República Centroafricana

Zambia

Los demás miembros de la Unión Africana no se encuentran en riesgo aún porque limitan con los países en donde ya hay infectados y para prevenir que continúe expandiéndose es necesario actuar con urgencia.

Uganda suspende transporte y vuelos de República Democrática del Congo

Para controlar con más facilidad el brote y aunque no se encuentra en la lista de países en alerta, Uganda decidió suspender el transporte público terrestre y los vuelos con República Democrática del Congo

Asimismo, canceló celebraciones culturales y conmemoraciones en el que suelen atraer a un gran número de visitantes, a lo largo de la frontera con dicho país.

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