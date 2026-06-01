El gusano barrenador se ha convertido en una plaga en México y en la Ciudad de México (CDMX) se tienen identificados tres casos positivos de miasis por cochliomyia hominivorax, sin embargo no se trata de habitantes locales, sino provenientes de otros estados.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, señaló a El Universal, que los casos de miasis provienen de Oaxaca, Hidalgo y Puebla, para recibir atención médica o bien, fueron notificados en la CDMX.

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¿Qué se sabe de los casos de gusano barrenador en CDMX?

De acuerdo con las autoridades uno de los casos es un niño proveniente de Oaxaca y quien fue notificado por los médico de la CDMX. Los dos casos restantes fueron diagnosticados en Hidalgo y Puebla, pero viajaron a la capital para recibir tratamiento.

¿Cuáles son las recomendaciones de salud?

Aunque el gusano barrenador no se contagia de persona o persona, los expertos piden prestar mucha atención a las heridas abiertas y la presencia de moscas, insecto que funge como un vector principal, pues deposita sus huevos en las lesiones.

En caso de que la herida presente problemas de cicatrización se recomienda acudir al médico para descartar la presencia de gusano barrenador.

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