La epidemia de ébola está fuera control en África y pese a los esfuerzos por evitar su propagación, los conflictos armados no permiten una buena asistencia médica, lo que ya provoca que los especialistas trabajen a marchas forzadas en la elaboración de vacunas y tres de ellas son las más prometedoras por su nivel de avance.

La Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) impulsa las tres vacunas a través del financiamiento para detener el brote que poco a poco se expande en el continente africano.

¿Cuáles son las vacunas contra el ébola?

Vacuna de la organización sin ánimo de lucro IAVI

Vacuna de la farmacéutica Moderna

Vacuna de la Universidad de Oxford, en colaboración con el Instituto Serum de India

¿Qué se sabe de las vacunas contra el ébola?

Vacuna de IAVI

CEPU destinó una financiación inicial de hasta 3.2 millones de dólares para generar una reserva de virus madre, material principal de la vacuna IAVI e iniciar pruebas con el material desarrollado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas.

Usa la plataforma de la vacuna rVSV, sobre la cual se basa una dosis aprobada y precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vacuna de Moderna

CEPI apoya financieramente a Moderna para la fabricación de la vacuna y pruebas preclínicas. Usa la tecnología de ARNm rápida y flexible, que fue ocupada durante la pandemia del COVID-19. Se apoya en las investigaciones de Moderna sobre el Ébola.

Vacuna de la Universidad de Oxford/Serum Institute of India

CEPI otorgó una financiación inicial de hasta 8.6 millones de dólares para pruebas preclínicas y actividades para desarrollar la vacuna basada en la plataforma ChAdOx1 de la Universidad de Oxford, que sirvió de base para la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Vacunas contra el ébola son una respuesta

De acuerdo con CEPI, estas vacunas son una respuesta ante la cepa Bundibugyo y la necesidad urgente de fortalecer las respuestas de salud pública y el desarrollo de contramedidas médicas para afrontar amenazas de enfermedades infecciosas cada vez más complejas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.