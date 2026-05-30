La ciencia respaldó que existe un desencadenante metabólico para perder grasa y se trata de un ayuno de entre 4 y 6 horas —o menos en caso de un ejercicio intenso—. Esto hace que los niveles de azúcar en la sangre caigan drásticamente y se activen las hormonas como el glucagón y la epinefrina.

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Estos “mensajeros químicos” ordenan a las células de grasa y al hígado a transformar la grasa almacenada en energía para el cerebro y los tejidos.

La insulina, en este proceso, es el freno, pues al comer el cuerpo la libera para absorber los nutrientes. La presencia de la hormona peptídica bloquea automáticamente la quema de grasa y le dice a las células de grasa que se almacenen como reservas del cuerpo.

Por ello, el verdadero truco es la autofagia, un mecanismo donde las células “se comen a sí mismas” para reciclar componentes viejos o dañados con la ayuda del ayuno.

Es decir, debido a que la insulina dificulta la autofagia, al espaciar las comidas —como en el ayuno intermitente— la hormona baja, permitiendo que el cuerpo no solo queme grasa, sino que active la autofagia para rejuvenecer a nivel celular.

¿A dónde va la grasa cuando la quemamos?

Aunque la mayoría de la gente cree que se convierte en energía o calor, la ciencia demostró que el 84% de la grasa corporal se exhala como dióxido de carbono a través de los pulmones, mientras que el 16% restante se elimina en agua a través del sudor, orina y lágrimas.