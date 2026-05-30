Lo que el mundo temía, finalmente ocurrió, pues reportaron un aislamiento preventivo en Brasil debido a que un hombre viajó recientemente a la República Democrática del Congo. Actualmente se encuentra internado y bajo vigilancia en el Instituto de Infectología Emilio Ribas en São Paulo, por sospecha de ser el primer caso de ébola en América.

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El caso no es una exageración, ya que el paciente presentó fiebre, uno de los síntomas del ébola y por el que las autoridades decidieron iniciar una investigación de laboratorio de forma inmediata y preventiva.

¿Hay posibilidad de propagación del ébola en América?

Aunque la Secretaría de Salud de Brasil calificó el riesgo como “muy bajo” —debido a la falta de vuelos directos entre la región afectada y el país sudamericano— en el pasado sí hubo casos en Estados Unidos en el 2014, así que no estamos exentos de un nuevo brote en el continente.

¿Cómo se contagia el ébola y cuáles son los síntomas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es grave y mortal en seres humanos y primates. El virus se contagia de los murciélagos, puercoespines y simios por sangre, secreciones, órganos y fluidos corporales, incluso de superficies y materiales contaminados.

El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, y de acuerdo con la OMS, tiene una letalidad de entre el 30% y el 50%, causando la muerte de más de 240 personas en el Congo y con fuerte propagación en Uganda.

Apenas el 17 de mayo, la OMS declaró este brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, pero lo “rescatable” en medio de la tempestad es que el periodo de incubación es de 2 a 21 días, por lo que las personas infectadas no son contagiosas hasta que desarrollan los síntomas.

Cabe destacar que no existen vacunas ni tratamientos para combatir la nueva cepa, por lo que el mundo se enfrentaría a una situación similar que con el coronavirus.