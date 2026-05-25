La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 101 casos de ébola, así como 10 muertos a causa de esta enfermedad que ya tiene en alerta máxima a 10 países del continente africano. Sin embargo, de acuerdo con la autoridad, esta cifra es apenas la punta del iceberg.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que hay 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos que podrían estar ligados al virus, lo que demostraría una epidemia mucho mayor.

“Cuanto antes podamos rastrear a las personas con infecciones e identificar sus contactos, antes podremos proporcionarles la atención que necesitan y controlar este brote”, señaló.

#Ebola Bundibugyo virus update:

- So far, 101 cases have been confirmed in the #DRC, including 10 confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now more than 900 suspected cases and 220 suspected deaths.

- #Uganda has reported two additional… pic.twitter.com/NU6wJBAwUm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2026

¿Cuántos médicos están contagiados de ébola en Uganda?

Uganda, que decidió suspender el transporte y vuelos con República Democrática del Congo para tratar de detener la transmisión del virus, registra siete casos confirmados, entre ellos dos médicos.

Y es que el personal de salud está en constante riesgo debido a las formas en que se propaga el virus, ya que no solo es a través del contacto directo, sino también puede ser mediante objetos o materiales con fluidos corporales de una persona enferma.

¿Qué factores del ébola preocupan a la OMS?

Existen varios factores que justifican una seria preocupación de la OMS por el brote del ébola y entre ellos están:

La epidemia se expandió en áreas urbanas

Epidemia causada por el virus Bundibugyo , especie de virus del Ébola para la cual no hay vacunas

, especie de virus del Ébola para la cual no hay vacunas Carencias en el sistema de salud

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