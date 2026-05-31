La epidemia del Ébola continúa expandiéndose de manera alarmante para la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aseguró que el virus ya supera la capacidad de repuesta en las naciones más afectadas. Es por ello que las autoridades de México, así como de otros países, decidieron actualizar el Nivel de Riesgo a “Alto” en su aviso preventivo de viaje.

La Secretaría de Salud Federal señaló que se mantiene vigilancia epidemiológica internacional por el brote activo del Ébola, cepa Bundibugyo, que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones o superficies contaminadas con fluidos corporales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el riesgo de contagiarse de Ébola?

Actualmente al Ébola no se le considera como pandemia , pero sí epidemia, por lo que riesgo individual depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa.

Es decir, si la persona viajó a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sury y estuvo en los siguientes escenarios, es muy probable que resulten contagiada de Ébola:

Haber tenido contacto con personas enfermas

Haber tenido contacto con cadáveres

Estado en contacto con animales silvestres

Estado de contacto con materiales contaminados

¿Cuáles son los síntomas del Ébola?

Fiebre

Debilidad intensa

Fatiga

Malestar generar

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómito

Dolor abdominal

Alteraciones hepáticas o renales

El Ébola se considera un riesgo de salud pública y por ello se recomienda evitar todos los viajes no esenciales a dichos países ya que existe la posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.