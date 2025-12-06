EU recomienda dejar de vacunar contra la hepatitis a recién nacidos

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización informó que en Estados Unidos se suspenderá la recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B que se ha implementado desde 1991.

Suspenden vacuna contra la hepatitis B en Estados Unidos

De acuerdo con el panel estadounidense de asesores de vacunas , se votó 8 a 3 a favor de dejar que las mujeres con resultados negativos al virus decidan si quieren que sus hijos sean vacunados al nacer.

Además, es importante señalar que no se modificó la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B a las madres infectadas o que desconocen si tienen la enfermedad.

Hoy, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) votó a favor de eliminar la recomendación universal de la vacuna contra la hepatitis B para bebés menores de 2 meses.

Especialistas se oponen a la medida

Previo a esta modificación, la recomendación era la vacunación universal para prevenir el contagio madre e hijo en caso de que la mujer tuviera la enfermedad y no supiera.

Algunos especialistas señalan que dejar a elección de la madre si se pone o no la vacuna puede provocar más infecciones de hepatitis B en bebés y niños.

¿Qué es la hepatitis B?

La hepatitis B es una infección del hígado causada por un virus que puede ser aguda (corta y grave) o crónica (a largo plazo) y puede conllevar a un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.

Esta enfermedad se transmite a través de líquidos orgánicos contaminados como la sangre, saliva, secreciones vaginales y semen y la mamá puede transmitirlo a su bebé.

La forma de prevenir esta enfermedad es mediante la vacunación y por lo regular se aplica después del nacimiento y las dosis de refuerzo unas semanas después.

Algunos de los síntomas de la hepatitis B son:



coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia)

orina de color oscuro

sensación de mucho cansancio

náuseas

vómitos

dolor abdominal.

Es importante destacar que la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad aguda, pero si es crónica puede desarrollar enfermedad hepática progresiva y presentarán complicaciones como cirrosis y hepatocarcinoma.

