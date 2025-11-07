Este es el poder oculto del complejo B, el mejor aliado contra la presión alta

La hipertensión arterial afecta a millones de personas en todo el mundo y representa una de las principales causas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Aunque los medicamentos son esenciales para controlarla, los especialistas coinciden en que una alimentación rica en micronutrientes puede marcar la diferencia.

Entre ellos, las vitaminas del grupo B destacan por sus múltiples beneficios, sobre la salud del corazón. Estas sustancias esenciales contribuyen a:



Mantener arterias flexibles

Equilibrar los niveles de homocisteína

Reducir la inflamación

Tres factores clave para controlar la presión arterial de forma natural.

Vitaminas B que fortalecen el sistema vascular

Las vitaminas B6, B9 (ácido fólico) y B12 actúan directamente sobre la homocisteína, un aminoácido que, cuando se acumula, daña las arterias y eleva la presión arterial. Mantener estos niveles bajo control mejora la elasticidad vascular y favorece un flujo sanguíneo saludable.

Los cardiólogos coinciden en que, incorporar legumbres, carnes magras y vegetales de hoja verde en la dieta diaria ayuda a cumplir con las dosis recomendadas de folato (400 mcg), B6 (1.3 mg) y B12 (2.4 mcg), complementando los tratamientos médicos convencionales.

Relajación arterial y defensa antioxidante

La vitamina B1 (tiamina) contribuye a la producción de óxido nítrico, sustancia que relaja los vasos sanguíneos y disminuye la presión arterial. Por su parte, la B2 (riboflavina) potencia la defensa antioxidante del organismo, reduciendo el daño oxidativo que afecta el endotelio.

Nutriólogos aconsejan consumir cereales integrales y lácteos para mantener niveles óptimos de estas vitaminas, que además fortalecen la energía celular y disminuyen la rigidez arterial.

Control de la inflamación y metabolismo saludable

Las vitaminas B5, B6 y B12 juegan un papel esencial en la regulación de la respuesta inflamatoria y el metabolismo energético. Al reducir la inflamación crónica, protegen los vasos sanguíneos y ayudan a prevenir complicaciones cardíacas asociadas con la hipertensión.

Dietistas recomienda incluir aguacate, nueces, pollo y plátanos en la dieta para mejorar el equilibrio metabólico y apoyar el control de peso, un factor determinante en la salud cardiovascular.

Equilibrio nervioso y protección del corazón

La niacina o vitamina B3 favorece la relajación del sistema nervioso y mejora la circulación, reduciendo picos de presión relacionados con el estrés. En conjunto con el folato y la B12, previene la anemia y asegura una oxigenación adecuada del corazón.

Los médicos especialistas destacan que mantener un equilibrio emocional y una dieta rica en vitaminas del complejo B ayuda a prevenir el desgaste cardíaco y a mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos.

