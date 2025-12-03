Las cantidad de personas con sordera que se espera que haya en un futuro no tan lejano

La sordera o pérdida de la audición es uno de los problemas de salud que se visualiza a futuro para millones de personas, sin mencionar que también conllevará un alto precio económico en el sector salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se prevé que para 2050 haya casi 2500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que más de 7700 millones requerirán rehabilitación.

¿Qué es la sordera o la pérdida de la audición?

La sordera es la pérdida o anormalidad de una función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo que a la vez implica un déficit al acceso al leguaje oral. En caso de que se presente desde temprana edad.

En términos más técnicos, la pérdida de la audición se refiere a una pérdida superior de 35 decibelios en el oído. Se dice que alguien la sufre cuando no es capaz de oír bien como una persona que tiene un umbral de audición de 20 bB o más.

1 de cada 10 personas con sordera

El estudio de la OMS afirma que actualmente más del 5% de la población mundial necesita rehabilitación por la sordera o pérdida de audición. Sin embargo esta cifra, que ya es bastante alta, aumentará drásticamente porque para 2050 habrá 700 millones, es decir una de cada diez, lo padecerá.

¿Cuáles son las causas de la sordera?

Periodo prenatal: Factores genéticos e infecciones intrauterinas

Periodo perinatal: Asfixia perinatal, hiperbilirrubina

Niños y adolescencia: Otitis crónicas, presencia de líquido en el oído, meningitis

Edad adulta y avanzada: Enfermedades crónicas, tabaquismo, pérdida de la audición neurosensorial relacionada con la edad

¿Cómo se previene la sordera?

Casi el 60% de los casos de sordera en los niños se puede prevenir con medidas de salud pública como la exposición de sonidos fuertes y medicamentos ototóxicos. Las siguientes estrategias también pueden servir par evitar este problema:

Vacunación

Uso racional de medicamentos

Asesoramiento genético

Estrategias de escucha segura para reducir la exposición a sonidos fuertes (uso constante de audífonos y con volumen alto



¿Cuántas personas hay con discapacidad auditiva?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, en México hay 2.3 millones de personas que padecen discapacidad auditiva, de las cuales la mitad tienen 60 años.

