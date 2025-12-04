¡Gran avance en la medicina! China logra eliminar el VIH con nueva edición genética

El VIH es uno de los padecimientos que se sigue transmitiendo en todos los países del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ello, un equipo de científicos chinos presentó una nueva terapia de edición genética para identificar y destruir el genoma de este virus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Científicos chinos logran eliminar el VIH

De acuerdo con un estudio publicado en Molecular Therapy , un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan desarrollaron un sistema basado en CRISPR-Cas12a transportado mediante exosomas, vesículas biológicas que permiten dirigir la herramienta de edición a células infectadas.

Cabe mencionar que existen los antirretrovirales que suprimen la replicación del virus pero no eliminan el VIH de los reservorios que permanecen escondidos en células T CD4+ en reposo.

Estas células pueden contener virus pero se pueden reactivar si el tratamiento se interrumpe. La propuesta de los científicos chinos es utilizar exosomas modificados para transportar CRISPR-Cas12a de forma dirigida a las células T CD4+.

Según los modelos preclínicos que incluyen ratones humanizados infectados con VIH y muestras de sangre de personas con SIDA, la terapia eliminó por completo la presencia detectable del virus en 2 de cada 3 animales tratados. Además, se logró restaurar recuentos de células T CD4+ y reducir el ADN viral hasta niveles no reconocidos.

¿Cuándo podría aprobarse el uso de este tratamiento en humanos?

Es importante mencionar que el proyecto ya cuenta con la revisión ética médica y se encuentra en fase de investigación clínica inicial pero deben desarrollarse ensayos más amplios para tener certeza de su seguridad, eficacia y posibles efectos a largo plazo. Desde hace tiempo, los científicos se han enfocado en buscar una cura funcional para el VIH y este nuevo estudio podría ser una solución a este problema.

El virus se transmite a través de líquidos corporales de las personas infectadas como la sangre, la leche materna, el semen y las secreciones vaginales. Esta infección se puede tratar y prevenir pero sino se toma el medicamente adecuado puede desencadenar en síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

75 mexicanos participan en la Fase 3 de la vacuna contra VIH/Sida [VIDEO] Al menos 75 voluntarios mexicanos, provenientes de la CDMX, Mérida y Guadalajara, participan en la Fase 3 de la vacuna contra VIH/Sida del Proyecto Internacional Mosaico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.