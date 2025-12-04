¿Cómo generar confianza en los niños sin provocar presión?
Descubre cómo generar confianza en los niños sin presionar: elogios sinceros, autonomía real y errores como aprendizaje. ¡Crea seguridad emocional duradera!
- Fomenta la autoestima infantil con elogios específicos al esfuerzo y no solo al resultado, evitando la presión por perfección
- Desarrolla confianza en los niños permitiendo que tomen decisiones acordes a su edad y asumiendo riesgos calculados para ganar autonomía
- Construye seguridad emocional escuchando activamente sus emociones sin juzgar y validando lo que sienten, incluso cuando cometen errores
- Evita la sobreprotección y la presión parental: deja que resuelvan solos problemas pequeños para que aprendan resiliencia y confianza en sí mismos
- Crea un entorno de apoyo incondicional donde el amor no dependa del éxito; así la confianza en los niños crece de forma natural y sin ansiedad