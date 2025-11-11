Sarampión no se detiene en México; OPS hace llamado urgente
Estados Unidos, México y Canadá suman el 95% de los casos de sarampión en todo el mundo; América ya perdió su “estatus libre”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a México sobre su pérdida del estatus de eliminación del sarampión , ante el aumento de contagios en su territorio, así como el número de defunciones por esta enfermedad que ya se consideraba erradicada.
La OPS señaló que toda América perdió su estatus libre como región libre de transmisión endémica del sarampión. Dichas decisión se tomó tras una reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), realizada en territorio mexicano del 4 al 7 de noviembre de 2025.
Casos de sarampión en México: Chihuahua es el estado más afectado
Casos de sarampión se concentran en América
La transmisión endémica del sarampión se restableció en Canadá, ya que el virus lleva circulando al menos un año. Aunque años atrás América eliminó la enfermedad en dos ocasiones ya perdió su "estatus de libre".
El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS señaló que "esta pérdida representa un retroceso, pero la situación es reversible". Asimismo aseguró que mientras no se elimine de manera mundial continuará el riesgo de reintroducción y propagación del virus.
¿Quiénes corren riesgo de contagiarse de sarampión?
- Personas no vacunadas
- Personas con vacunación incompleta
¿Cómo se distribuyen los casos de sarampión?
A nivel internacional suman 12 mil 596 casos de sarampión en diez países y aproximadamente 95% de los contagios se concentran en Canadá, México y Estados Unidos.
- México: 23 defunciones
- Estados Unidos: 3 defunciones
- Canadá: 2 defunciones
Los contagios se registran principalmente en comunidades con baja cobertura de vacunación, ya que el 89% de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido.
