Obesidad: Los 3 medicamentos que recomienda la OMS para bajar de peso

Al reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica que se padece en muchos países, la Organización Mundial de la Salud (OMS), respaldó tres medicamentos para bajar de peso con el objetivo de que millones de personas la superen y "reduzcan los efectos adversos".

En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que la obesidad puede tratarse con atención integral y de por vida según sus nuevas directrices y aunque si bien los medicamentos por sí solos no resolverán la crisis sanitarias, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas.

¿Cuáles son los medicamentos que respaldó la OMS?

Semaglutida

Liraglutida

Tirzepatida



Muertes por obesidad en el mundo

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más de mil millones de personas en el mundo viven con obesidad y esta enfermedad causó simplemente 3.7 millones de muertes durante el 2024. Esta cantidad podría duplicarse para 2030, lo que afectaría gravemente a los sistemas de salud, además de la economía.

¿Cómo se deben usar estos medicamentos?

La OMS explicó que los medicamentos deben usarse junto a otras medidas de apoyo por ejemplo dietas más saludables, mayor actividad física y orientación de especialistas.

.@WHO has issued new recommendations on the use of GLP-1s to treat obesity in adults as a powerful clinical tool offering hope to millions.



But let me be clear: medication alone will not solve the obesity crisis, and cannot replace the need for healthy diet and physical… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 1, 2025

¿Cuáles son los retos frente a los medicamentos para tratar la obesidad?

Ante la gran demanda que ya existe es fácil superar la oferta que hay, por lo que se estima que menos del 10% de las personas aptas tendrán acceso para 2030.

Además, estos medicamentos podrían agravar las desigualdades sanitarias, es por ello que exhortó a los gobiernos a considerar herramientas como la adquisición conjunta.

