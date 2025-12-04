¡Alerta! Los síntomas que parecen gastritis pero podrían ser un cáncer agresivo y mortal

¡Cuidado, no es gastritis! Aunque no lo creas, el cáncer de páncreas, uno de los más mortales, puede presentar síntomas muy parecidos a los de un simple malestar digestivo.

Por esta razón, es importantísimo que conozcas cuáles son esas señales clave que te envía tu cuerpo que te están alertando por un problema de salud mucho más complicado, del que solo un pequeño porcentaje logra sobrevivir. A continuación, te contamos cuáles son los síntomas de cáncer de páncreas que podrías estar confundiendo con gastritis.

¿Qué es y cuáles son las causas del cáncer de páncreas?

El páncreas es un órgano que se encuentra detrás de la parte baja del estómago y su función consiste en liberar enzimas que ayudan a digerir los alimentos, así como, las hormonas que ayudan a gestionar la glucosa sanguínea. El cáncer de páncreas comienza cuando se producen cambios en el ADN de las células del páncreas.

La peligrosidad del cáncer de páncreas radica en que no causa síntomas hasta que la enfermedad ya está avanzada. Además, muchas de las señales suelen confundir a los pacientes que creen que se trata de gastritis. Las células cancerosas pueden seguir viviendo más allá de lo que vivirían las células sanas. Esto ocasiona una proliferación de células, que pueden formar un tumor, que invade y destruye el tejido corporal sano.

Las causas del cáncer de páncreas no están claras para la medicina actual. Sin embargo, se han señalado algunos de los factores que podrían aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer como fumar y tener antecedentes familiares de este tipo de cáncer.

Síntomas clave del cáncer de páncreas

Si crees que solo tienes síntomas de gastritis, es importante que acudas a tu médico para realizar una serie de análisis que puedan descartar que se trate de cáncer de páncreas . Algunos de los síntomas de alerta de este cáncer mortal son los siguientes:

Dolor de estómago que se extiende hasta los costados o hasta la espalda

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Ictericia , que es cuando la piel y la parte blanca de los ojos presentan un color amarillento

, que es cuando la piel y la parte blanca de los ojos presentan un color amarillento Heces de color claro o flotantes

Orina de color oscuro

Picazón

Diagnóstico reciente de diabetes o diabetes cuyo control se dificulta cada vez más

D olor e hinchazón en un brazo o en una pierna , cuya causa puede ser un coágulo de sangre

, cuya causa puede ser un coágulo de sangre Cansancio o debilidad

De acuerdo con la la Asociación Española contra el Cáncer, un gran porcentaje de los casos de cáncer de páncreas inician en la cabeza del órgano. Por esta razón, uno de los principales síntomas es la obstrucción biliar. Esto origina ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas). Estas es la principal diferencia entre el cáncer de páncreas y la gastritis, que esta última únicamente presenta principalmente síntomas gástricos como ardor y dolor en la parte superior del abdomen que mejora con antiácidos.

Lamentablemente, el cáncer de páncreas es uno de los más mortales que existen; de hecho, solo el 5% de los pacientes que son diagnosticados con tumor en el páncreas sobreviven cinco años después del diagnóstico.