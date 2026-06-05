Muere el alcalde de Torreón, Coahuila, Román Cepeda a los 60 años

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, falleció la mañana de este viernes 05 de junio a las 10:49 horas en el Sanatorio Español de Torreón tras ingresar de urgencia. El funcionario electo murió a sus 60 años por complicaciones médicas.

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¿De qué murió Román Cepeda?

Según los medios locales, Ramón Cepeda sufrió complicaciones derivadas de una neumonía reciente aunado al tratamiento médico que recibía contra el cáncer.

Se mantuvo ausente de eventos públicos presenciales desde mediados de mayo de este año y su aparición oficial virtual fue este miércoles 03 de junio en una sesión de seguimiento a distintos temas de la Administración Municipal, desde su domicilio que posteriormente publicó en redes sociales.

¿Quién fue Román Cepeda?

El exalcalde tuvo un hito histórico, en las elecciones del 2024 hizo historia al convertirse en el funcionario electo más votado en la historia de Torreón, obteniendo el 46.67% de los votos, alrededor de 175 mil 138 sufragios. Asimismo, hubo una participación ciudadana récord del 68%.

Fue un abogado y político con más de 40 años de trayectoria en el PRI, y cumplía su mandato que iba del 2025 al 2027. Román Cepeda provenía de una dinastía política local, pues era nieto del exgobernador de Coahuila, Román Cepeda Flores.

Asimismo, fungió como diputado local, secretario de Fomento Agropecuario, delegado de SAGARPA y secretario del Trabajo de Coahuila.

¿Quién asumirá la alcaldía y qué pasará con Torreón?

Aunque Coahuila tendrá elecciones este domingo 07 de junio, las votaciones serán para elegir al poder legislativo local, no a gobernadores, alcaldes u otros funcionarios electos; únicamente a los diputados locales para conformar el Congreso del Estado de Coahuila.

Por ello y de acuerdo con el Artículo 62 y 63 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ante el fallecimiento del presidente municipal, el Ayuntamiento debe notificar al Congreso local para que el Poder Legislativo designe al alcalde sustituto para concluir el periodo hasta 2027.

Mientras tanto, el primer regidor suele asumir las funciones administrativas de forma provisional, que en este caso vendría siendo Luis Jorge Cuerda Serna.