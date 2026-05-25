Coahuila e INE pondrán en marcha prueba piloto de votación electrónica en estos municipios

Las elecciones locales de 2026 en Coahuila incluirán una de las primeras pruebas vinculantes de votación electrónica organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo confirmara la instalación de urnas digitales en distintas casillas especiales del estado.

A diferencia de ejercicios simulados realizados anteriormente, los votos emitidos mediante este sistema sí tendrán validez oficial durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

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¿En qué municipios de Coahuila se instalarán las urnas electrónicas?

El INE informó que la prueba piloto se llevará a cabo mediante 60 urnas electrónicas distribuidas en 15 casillas especiales ubicadas en distintos municipios de Coahuila.

Las ciudades donde estará disponible este sistema son:

Acuña

Piedras Negras

Cuatro Ciénegas

Monclova

Sabinas

San Pedro

Parras

Saltillo

Ramos Arizpe

Torreón

De acuerdo con el organismo electoral, 45 equipos serán utilizados directamente durante la elección, mientras que el resto permanecerá como respaldo ante posibles fallas técnicas.

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¿Cómo funcionará la prueba piloto de voto electrónico?

La autoridad electoral explicó que este ejercicio permitirá evaluar el desempeño operativo y técnico de las urnas electrónicas en una elección real.

La consejera electoral Carla Humphrey informó que el software utilizado para esta prueba corresponde a la versión 7.6.0.4, sistema que previamente recibió revisiones de seguridad y validaciones técnicas.

En las evaluaciones participaron especialistas del área informática del INE y personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que fungió como ente verificador externo.

¿Habrá voto por internet en las elecciones de Coahuila?

Además de las urnas electrónicas, el INE aprobó mecanismos de voto anticipado por internet para ciertos grupos de la población dentro de la elección local de 2026.

Esta modalidad estará dirigida principalmente a:

personas con discapacidad

ciudadanos con impedimentos físicos para acudir a casillas

personas cuidadoras primarias

Previo a la implementación de este esquema, el organismo electoral realizó simulacros del Sistema de Voto Electrónico por Internet para revisar su funcionamiento antes de la jornada oficial.

¿Las urnas electrónicas tendrán herramientas de accesibilidad?

El INE también adelantó que algunas urnas contarán con funciones diseñadas para facilitar el voto de personas con discapacidad.

Entre las herramientas contempladas se encuentran:

sistema braille

asistencia auditiva mediante audífonos

opciones de apoyo para navegación del sistema

Con estas medidas, el organismo busca evaluar no solo la viabilidad técnica del voto electrónico, sino también su accesibilidad para distintos sectores de la población.

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