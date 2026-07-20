Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Cadena perpetua para “El Mayo”: EUA dictó sentencia contra Zambada
/
Videoteca
/
Video
Sentencia de “El Mayo” Zambada es solo el principio, EUA va por narcopolíticos
El director de la DEA declaró que no van solo contra los narcotraficantes sino tambien contra funcionarios corruptos.
Metadatos del artículo
Publicado
20/07/2026
🕐
22:27
Por:
Manuel López San Martín
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
Narcotráfico
Estados Unidos
Sinaloa
02:09
Leonardo Curzio
“Rezo a Donald Trump”; opina Leonardo Curzio sobre carta con la que reapareció AMLO
13:35
Redacción adn Noticias
Sashenka Gutiérrez: detrás de la lente que retrata el poder, la protesta y la realidad de México
24:34
Redacción adn Noticias
Paridad en disputa: los derechos político-electorales de las mujeres rumbo a 2027
13:41
Redacción adn Noticias
Juzgar con perspectiva de género: justicia que escucha y reconoce la diversidad