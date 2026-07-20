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Cadena perpetua para “El Mayo”: EUA dictó sentencia contra Zambada
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Sentencia de “El Mayo” Zambada es solo el principio, EUA va por narcopolíticos

El director de la DEA declaró que no van solo contra los narcotraficantes sino tambien contra funcionarios corruptos.

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Por: Manuel López San Martín
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