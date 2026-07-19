FGR vinculó a proceso a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada en cuestión de días; otros casos de Morena siguen en pausa

Tras una audiencia de casi 40 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Ahora deberá de permanecer en prisión en el Altiplano, en el Estado de México (Edomex), donde se encuentra desde que fue detenido el pasado jueves 16 de julio.

En este caso, el Partido Acción Nacional (PAN) acusó justicia selectiva, ya que en cuestión de días se llevó a cabo el proceso, mientras que casos como el del exgobernador con licencia de Sinaloa e integrante de Morena, Rubén Rocha Moya, sigue sin avances.

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