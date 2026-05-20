Es oficial en Coahuila: Conagua confirma el estado de las obras para el acceso al agua potable en La Laguna

La región de La Laguna, Coahuila, es una de las zonas con mayor estrés hídrico en México y parte de su población recibe agua con alta concentración de arsénico. Las obras en curso buscan cambiar esa situación al sustituir el agua extraída del acuífero por agua superficial proveniente del río Nazas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la segunda etapa de las redes troncales de distribución, correspondientes al proyecto Agua Saludable para la Laguna, lleva un avance del 95 por ciento.

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¿Qué municipios de Coahuila se beneficiarán con las redes troncales de agua en La Laguna?

Las redes troncales de distribución abastecerán a los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca. En conjunto, la infraestructura está diseñada para atender las necesidades de agua potable de casi 400 mil habitantes de la región lagunera de Coahuila.

El proyecto representa una solución de largo plazo: en lugar de extraer agua del acuífero —que presenta altos niveles de arsénico—, la infraestructura permitirá distribuir agua superficial del río Nazas, reduciendo así los riesgos a la salud de la población que hoy recibe agua contaminada.

¿Cuándo podrían estar listas las obras de agua en La Laguna, Coahuila?

Conagua no precisó una fecha exacta de conclusión, aunque el avance del 95 por ciento en la segunda etapa de las redes troncales indica que las obras estarían en su fase final. La inversión destinada a esta infraestructura, ejercida durante 2025 y 2026, fue de aproximadamente 1,350 millones de pesos.

“Con esta infraestructura, el Gobierno de México avanza hacia el cumplimiento del compromiso con la región lagunera, de garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad, para impulsar el bienestar de la población, particularmente la más vulnerable en materia hídrica”, afirmó Conagua en un comunicado de prensa difundido a mediados de mayo.

Si vives en Coahuila, mantente atento a los canales oficiales de Conagua para conocer los plazos de conexión definitivos en tu municipio.

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