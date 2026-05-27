Ni Saltillo ni Torreón: este municipio de Coahuila producirá dos modelos de Chevrolet a partir de 2027

General Motors confirmó nuevos planes de producción en México a través del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde se comenzará a ensamblar vehículos Chevrolet con el objetivo de fortalecer la fabricación nacional de modelos dirigidos principalmente al mercado mexicano.

El proyecto contempla el arranque de producción de Chevrolet Groove durante 2027 y posteriormente la incorporación del Chevrolet Aveo, dos unidades que actualmente forman parte de los segmentos de mayor demanda dentro del país.

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¿Por qué General Motors eligió Ramos Arizpe?

La planta de General Motors instalada en Ramos Arizpe es uno de los complejos automotrices más importantes de México y cuenta con experiencia en procesos de manufactura, ensamblaje y producción tecnológica.

Además de la infraestructura industrial ya existente, la región mantiene conexión con empresas proveedoras de autopartes y componentes, lo que facilita la integración de cadenas de suministro dentro del país y reduce tiempos logísticos.

La automotriz también busca aprovechar la ubicación estratégica del norte de México para fortalecer su producción regional y responder con mayor rapidez a la demanda del mercado nacional.

Confirmado! Los Chevrolet Aveo y Groove serán orgullosamente hechos en México. 🇲🇽

A partir de 2027, GM producirá ambos modelos en la Planta de Ramos Arizpe. El proyecto forma parte de la histórica inversión de 1,000 MDD anunciada por la compañía a inicios de año. 📈🚗 Ya no… pic.twitter.com/9SmGm73mcy — Capi Super Girl. (@capi_abril) May 19, 2026

¿Cuánto invertirá General Motors en este proyecto?

El plan forma parte de una inversión cercana a los mil millones de dólares anunciada por General Motors para fortalecer sus operaciones en México.

Parte de los recursos estarán destinados a modernizar líneas de ensamblaje, adecuar plataformas de producción y ampliar capacidades dentro del complejo de Coahuila.

La compañía proyecta que esta estrategia permita alcanzar una capacidad cercana a 80 mil unidades anuales hacia 2030, consolidando a Ramos Arizpe como uno de los puntos más relevantes para la manufactura automotriz de la firma en el país.

¿Qué relación tiene este proyecto con el nearshoring?

La decisión de fabricar más vehículos dentro de México ocurre en medio del crecimiento del nearshoring, estrategia mediante la cual empresas internacionales trasladan parte de su producción a países cercanos a sus principales mercados.

En los últimos años, el norte del país se ha convertido en uno de los principales destinos para nuevas inversiones industriales gracias a su infraestructura, conectividad y cercanía con Estados Unidos.

El ensamblaje de estos modelos en el municipio coahuilense forma parte de la estrategia conocida como Plan México, el cual consiste en una estrategia industrial para atraer la relocalización de empresas. De acuerdo con la página oficial de la estrategia, su meta es aumentar la producción nacional y consolidar al país como potencia económica.

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