Ni Nuevo León ni Tamaulipas: este estado de México busca que sus municipios no paguen agua por 3 años por esta razón

El Gobierno de Coahuila presentó una propuesta ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que los municipios de La Laguna no paguen por el líquido del sistema Agua Saludable durante los próximos tres años.

El director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Lauro Villarreal Navarro, precisó que esta medida busca establecer un “periodo de prueba” mientras el proyecto alcanza el 100% de operatividad. Actualmente, el suministro presenta deficiencias técnicas y solo llega de forma intermitente a Torreón, dejando pendientes a municipios como Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca. El costo de operación y energía eléctrica deberá ser absorbido por el gobierno federal hasta que la infraestructura de conducción esté terminada.

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¿Por qué Coahuila pide no pagar el servicio de Agua Saludable?

La administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostiene que no se pueden aplicar tarifas cuando el sistema entrega apenas el 50% del volumen proyectado y las obras generales presentan un avance del 80%.

Razones técnicas de la solicitud:

Falta de infraestructura: los puntos de recepción en Torreón están incompletos y el servicio es intermitente.

los puntos de recepción en Torreón están incompletos y el servicio es intermitente. Redes deficientes: los municipios carecen de tuberías internas eficientes para distribuir el agua desde los tanques generales de Conagua .

los municipios carecen de tuberías internas eficientes para distribuir el agua desde los tanques generales de . Presupuesto inexistente: se requieren recursos federales adicionales para la reposición de tuberías, concepto que fue eliminado de la planeación original.

se requieren recursos federales adicionales para la reposición de tuberías, concepto que fue eliminado de la planeación original. Operación parcial: el sistema de bombeo y la planta potabilizadora aún no funcionan a su máxima capacidad de diseño.

¿Qué municipios de La Laguna son los más afectados?

A pesar del avance en la planta potabilizadora del río Nazas, la Secretaría de Gobierno de Coahuila confirmó que el beneficio no ha impactado en la mayor parte de la región debido a la falta de líneas de conducción finalizadas.

Municipios afectados en espera de suministro:

Torreón: recibe menos de la mitad del volumen pactado.

recibe menos de la mitad del volumen pactado. Matamoros: sin conexión activa al sistema central.

sin conexión activa al sistema central. San Pedro y Francisco I. Madero: pendientes de la infraestructura de almacenamiento.

pendientes de la infraestructura de almacenamiento. Viesca: último punto en la red de distribución aún sin cobertura.

¿Cuándo iniciará operaciones el organismo administrador del ASL?

El Gobierno de Coahuila, en conjunto con el de Durango, analiza la creación de un organismo autónomo que se encargará de la gestión profesional de Agua Saludable para La Laguna (ASL) antes de que concluya el 2026.

Requisitos para la nueva administración:

Integración: participación conjunta de Conagua , gobiernos estatales y los ayuntamientos beneficiados.

participación conjunta de , gobiernos estatales y los ayuntamientos beneficiados. Periodo de gracia: propuesta de 3 años de gratuidad mientras se estabiliza la presión en las tuberías.

propuesta de 3 años de gratuidad mientras se estabiliza la presión en las tuberías. Sin costo para los organismos operadores municipales durante el periodo de prueba solicitado.

para los organismos operadores municipales durante el periodo de prueba solicitado. Inversión necesaria: se gestionarán recursos para introducir tubería nueva en las zonas urbanas de la Laguna de Coahuila.

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