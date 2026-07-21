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Mesa República MX: La condena de “El Mayo” Zambada marca la nueva estrategia de Estados Unidos contra el narco

Sergio Sarmiento, Héctor de Mauleón y Jorge Fernández Menéndez analizaron las implicaciones de la sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada.

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Por: Manuel López San Martín

En la Mesa República MX de Manuel López San Martín, Sergio Sarmiento, Héctor de Mauleón y Jorge Fernández Menéndez señalaron que Estados Unidos ha endurecido su estrategia para combatir al crimen organizado transnacional.

El nuevo enfoque busca desarticular no solo a los líderes de los cárteles, sino también sus redes financieras y presuntos vínculos políticos.

Consideraron que esta política podría derivar en nuevas investigaciones y acciones judiciales contra personas y estructuras relacionadas con organizaciones criminales.

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