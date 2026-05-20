Tragedia en Saltillo: Profesor atenta contra su vida dentro de una secundaria de Coahuila

Este miércoles 20 de mayo, se registró una tragedia en una secundaria pública del municipio de Saltillo, en Coahuila. Un maestro atentó contra su vida en el interior de una de las aulas.

La situación causó conmoción entre docentes y alumnos, aunque afortunadamente, el profesor logró ser estabilizado por los cuerpos de emergencia. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó en la secundaria general 21 de Saltillo?

Momentos de angustia se vivieron en el interior de la secundaria General 21 “Javier Luis Cabello Siller”, ubicada sobre el boulevard Mirasierra, en Saltillo, Coahuila, donde uno de los profesores atentó contra su vida.

🚨 #Saltillo: Psicosis en Secundaria 21; callan autoridades tras incidente con docente en salón de clase



La falta de información por parte del director, Iván Soto, generó molestia e incertidumbre entre los familiareshttps://t.co/iaWCvJ4zrB — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) May 20, 2026

Según los primeros reportes policiales, el docente entró a una de las aulas, donde al parecer se hirió los brazos y el pecho con un arma punzocortante.

Profesores y alumnos del plantel observaron las lesiones que el docente se había hecho, por lo que llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911.

¿Cuál es el estado de salud del profesor que atentó contra su vida en Saltillo?

Tras el reporte, personal de la Secretaría de Salud estatal acudió al plantel para brindar atención médica de emergencia al profesor. Los paramédicos lograron estabilizar al docente, quien fue trasladado de inmediato a las instalaciones del ISSSTE.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayores detalles acerca del estado de salud del profesor.

¿Cuáles son las líneas de ayuda psicológica en Coahuila?

Si tú o alguien cercano requiere apoyo psicológico en Coahuila, debes saber que existe una Línea de la Vida, en la que podrás encontrar apoyo en caso de una crisis emocional o pensamientos suicidas:

Línea de la Vida : 800 911 2000

: 800 911 2000 Emergencias: 911

WhatsApp Línea de la Vida: 55 5533 5533

Atención psicológica DIF Coahuila: disponible a través de los sistemas DIF municipales

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