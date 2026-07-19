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Dictan prisión preventiva a Ernesto “N”, exgobernador de Baja California

FGR obtuvo prisión preventiva contra Ernesto “N” y siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol.

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Por: Ximena Ochoa

La Fiscalía General de la República (FR) consiguió prisión preventiva contra Ernesto “N”, exgobernador de Baja California. Además, otras siete personas también quedaron sujetas a la medida cautelar dentro de la misma investigación.

Los imputados son investigados por su presunta participación en delincuencia organizada y robo de combustible, mejor conocido como huachicol.

El caso forma parte de las indagatorias federales relacionadas con redes de tráfico y comercialización ilegal de hidrocarburos.

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