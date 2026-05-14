Tirar basura en la vía pública o sacarla a destiempo te costará hasta $10,000 pesos en Torreón, Coahuila, e incluso un arresto, advirtió el titular del Departamento de Limpieza en Torreón, Demetrio Zúñiga Sordo.

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Sacar los residuos fuera de horario es el principal motivo de la multa económica. Asimismo, para los locales o negocios, la regla de las “tres bolsas diarias” el municipio no se hará cargo de la basura, pues al exceder esta cantidad se gestionará una multa, arresto administrativo, retiro de vehículos o clausura del local.

Horarios y días de recolección de basura en Torreón

Según las redes sociales del municipio, el servicio de recolección de basura opera de lunes a sábado en horario vespertino, generalmente a partir de las 21:00 horas. Asimismo, los domingos recibe los residuos a partir de las 14:00 horas.

El municipio hizo hincapié en que, es fundamental respetar los días y horarios específicos de tu colonia para evitar las sanciones antes mencionadas y contribuir a la limpieza general de Torreón.

También puedes llamar al 073 para conseguir reportes o información detallada.

Cabe destacar que, la razón detrás de este endurecimiento de sanciones se debe a que la basura es la principal causa de que el drenaje colapse durante la temporada de lluvias, generando serios problemas de salud pública.

Por ello, diariamente el Departamento de Limpieza en Torreón, se dedica a implementar jornadas de barrido y recolección de residuos, las cuales se distribuyen de manera estratégica en distintos sectores del municipio, con el fin de garantizar espacios limpios y ordenados.

No obstante, los funcionarios sostuvieron que sin la ayuda de la población no se podrán mantener en correcto estado las áreas públicas.