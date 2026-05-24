Es oficial en Coahuila: suspenden temporalmente la entrega de tarjetas de la Pensión por Discapacidad

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para personas incorporadas recientemente a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad quedó pausada temporalmente en Coahuila.

Y es que de acuerdo con autoridades federales, se informó que el proceso se reanudará después de las elecciones locales programadas para el 7 de junio.

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¿Por qué se detuvo la entrega de tarjetas?

Según autoridades estatales, la pausa está relacionada con la veda electoral vigente en Coahuila por el proceso electoral local. Durante este periodo, distintos programas gubernamentales deben modificar actividades públicas para cumplir con la normativa electoral.

La Delegación de Bienestar en Coahuila reforzó la indicación al señalar que las tarjetas pendientes no serán entregadas hasta que concluyan las votaciones.

Aunque el proceso quedó detenido, las autoridades aclararon que la suspensión no implica la cancelación del apoyo ni la eliminación de registros previamente aprobados.

En Coahuila, la entrega de Tarjetas del Bienestar para la Pensión para Personas con Discapacidad quedó programada para después del proceso electoral. Después del 7 de junio llegará un SMS con fecha, hora y lugar, y también podrá consultarse con CURP en https://t.co/3V1P62zWZc. pic.twitter.com/R1htrCQS8i — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 14, 2026

¿Cuándo se entregarán las tarjetas?

De acuerdo con la información difundida por la Delegación de Bienestar, los beneficiarios serán notificados posteriormente sobre la nueva fecha de entrega, así como el lugar y horario correspondiente para recoger el plástico.

Américo Villarreal Santiago, delegado de Bienestar en Coahuila, señaló que el personal de la dependencia continuará brindando orientación y acompañamiento a las familias beneficiarias en las distintas regiones del estado mientras se reactiva el proceso.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta únicamente a canales oficiales para evitar confusión o información falsa sobre fechas y sedes de entrega.

¿Qué es la Pensión para Personas con Discapacidad?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un programa federal dirigido a personas con discapacidad permanente, principalmente niñas, niños, adolescentes y adultos menores de 65 años que viven en condiciones de vulnerabilidad. En varios estados, incluido Coahuila, el apoyo también se entrega de manera universal gracias a convenios entre el Gobierno de México y las administraciones estatales.

Actualmente, las personas beneficiarias reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 200 pesos, recurso que se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. El dinero puede utilizarse para gastos médicos, transporte, terapias, medicamentos, alimentación o necesidades básicas relacionadas con la discapacidad.

Para acceder al programa es necesario realizar previamente un registro ante la Secretaría de Bienestar y cumplir con requisitos como presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y certificado médico que acredite la discapacidad permanente.

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