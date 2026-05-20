Una mujer de la tercera edad y una niña fueron agredidas por un hombre con una piedra en Saltillo, Coahuila, cuando caminaban en una plaza pública. Los hechos fueron grabados a través de cámaras de seguridad y condenados por los internautas.

Y es que la abuelita y la niña paseaban por la colonia Beta Centauro, pero al pasar junto a una iglesia un hombre aparentemente en situación de calle les lanzó una piedra a la cabeza, ocasionando que ambas cayeran.

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¿Cómo fue la agresión a la abuelita y la niña en Saltillo?

El video muestra cómo el sujeto que se encontraba sentado en una banca observa a la abuelita y niña caminando tomadas de la mano, sin embargo de un momento a otro se levanta, recoge una piedra y se las avienta a la cabeza.

El golpe provocó que la mujer de la tercera edad tratara de huir junto a la pequeña, pero ambas cayeron sobre el pavimento. Al ver el peligro, comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a vecinos y una oficial de policía que se encontraba cerca.

Hombre apedrea a abuelita frente a su nieto en Saltillo



Momentos de terror vivió una abuelita mientras paseaba con su nieto en un parque de Saltillo, Coahuila, luego de que un sujeto la atacara presuntamente a pedradas.



Tras los gritos de auxilio y el llanto del menor, una… pic.twitter.com/0ozEF9iqdh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

Mientras vecinos apoyaron a la abuelita, la oficial persiguió al hombre, quien se había dado a la fuga y lo detuvo. Posteriormente fue identificado como Cruz ‘N’, de 48 años, que padece una discapacidad intelectual.

El hombre fue canalizado a instancias especializadas para recibir atención, mientras que las víctimas presentaron lesiones leves.

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