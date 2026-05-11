Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, de “Los Chapitos”, estarían en negociaciones con EUA

¿Se acerca el fin de los hijos Joaquín Guzmán Loera como líderes de Los Chapitos? De acuerdo a Los Angeles Times, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, los dos descendientes del capo mexicano que quedan en libertad y prófugos de la justicia, estarían negociando y cooperando con Estados Unidos.

El medio estadunidense detalla que este presunto acercamiento se dio después de que Ovidio y Joaquín Guzmán López fueron detenidos y aceptaron un proceso de acuerdo, especialmente tras entregar a EUA a Ismael El Mayo Zambada.

“Dos fuentes familiarizadas con los casos en curso, pero que no estaban autorizadas a hablar públicamente, indicaron que Guzmán Salazar y su hermano menor han estado en contacto con las autoridades estadunidenses para explorar la posibilidad de una entrega negociada”, se pudo leer en el artículo; sin embargo, esta no fue comprobado por el abogado Jeffrey Lichtman.

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Las acusaciones contra Rubén Rocha también vendrían de Los Chapitos

Algo que sacudió a todo el país fueron las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación, de tener nexos con Los Chapitos.

Ante esto, Los Angeles Times informaron que esta investigación contra funcionarios mexicanos no es nueva, sino que habría iniciado tras la entrega de El Mayo, ya que el nombre del exgobernador salió a relucir durante la investigación mexicana tras darse a conocer la captura.

De acuerdo a las indagatorias, Joaquín Guzmán López habría viajado con Zambada para reunirse con Rocha Moya para hablar ciertas cuestiones de Sinaloa; sin embargo, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habría negado esto y aseguró que su nombre fue utilizado como “cebo”.

Tras estallar toda la polémica y conocer los señalamientos contra el morenista, éste solicitó licencia y ha desaparecido del ojo público, las autoridades mexicanas sostienen que sigue en la entidad; a la par, el fin de semana pasado fue atacada una de sus propiedad, el hecho fue asumido por “los del sombrero”, es decir, miembros de La Mayiza, grupo de El Mayo Zambada.

EUA ofrece millonarias recompensas por Los Chapitos

En caso de que sea cierto que Los Chapitos negocian con Estados Unidos, el país vecino lograría una gran captura, ya que ofrece millonarias recompensas por ambos.

De acuerdo a la ICE y DEA, por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salar ofrecen 10 millones de dólares, ya que ambos son acusados de conspirar para traficar fentanilo en EUA.

No obstante, actualmente este grupo mantiene una disputa con La Mayiza, también perteneciente al Cártel de Sinaloa, ambos buscan el control total de la entidad y dentro de la organización criminal.

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