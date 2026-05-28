Pese a la política de austeridad que tanto han presumido los gobiernos de Morena en todo México desde hace ocho años, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó que su administración adquirió un avión valuado en 7.5 millones de pesos, esto para supuestamente poder atender las citas y compromisos de su gabinete.

En pláticas con medios nacionales, la gobernadora del partido oficialista argumentó que el avión originalmente tiene un precio aproximado al millón de dólares, poco más de 17 millones de pesos al tipo de cambio de este 28 de mayo de 2026, sin embargo “consiguió” reducir el costo gracias a que fue adquirido por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

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¿Gobierno de Baja California compró un avión de 7.5 mdp?

Como bien se mencionó anteriormente, fue la misma Marina del Pilar quien confirmó la compra del avión en poco más de 7.5 millones de pesos, esto luego de que el Semanario Zeta revelara una investigación sobre la adquisición de la aeronave.

Según lo mencionado en la investigación, el Gobierno de Baja California adquirió el avión modelo Learjet 31-A del año 2000 en julio del pasado 2023, destacando que el mismo pertenecía a la Marina de México.

La investigación también destacó que entre los itinerarios de los vuelos, se encuentran rutas que pasaron por Tijuana, Mexicali, Ensenada, Calexico, Imperial, Monterrey, Chihuahua, así como San Diego en California, Estados Unidos (EUA).

¿Qué pasó con la política de austeridad que promovió Morena?

De acuerdo con lo mencionado por Ávila Olmeda, la aeronave está “totalmente transparentada” argumentando que supuestamente nunca “se ha ocultado nada”, esto debido a que es un avión que se utiliza por el Gobierno de Baja California para poder realizar los recorridos correspondientes en la entidad.

Pese a ello, la compra de este avión choca con la llamada política de austeridad que ha promovido el gobierno de Morena desde el 2018 con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresidente de México que “rifó” el avión presidencial debido a que “eran lujos innecesarios” para los gobiernos.

Según el portal Patriot Aviation, este tipo de aviones suele contar con asientos para 7 u 8 pasajeros más los tripulantes, además de que tienen asientos reclinables tapizados de piel, así como baño privado.

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