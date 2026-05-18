Aunque algunos miembros de Morena lo negaron durante el fin de semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por medio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó el congelamiento de las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del resto de funcionarios mexicanos señalados de presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado de prensa, la institución detalló que esto fue de “carácter estrictamente preventivo” tras recibir reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos (...) emitieron alertamientos”, se pudo leer este lunes 18 de mayo.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

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UIF descarta responsabilidad tras congelamiento de cuentas

En el mismo mensaje, la UIF sentencia que estas medidas no constituyen “una determinación definitiva ni implican la acreditación”, sino que se trató de acciones preventivas de carácter administrativo.

Asimismo, destacaron que todas las personas ya incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías, por lo que reiteraron que no se trata de un acto que refuerza una supuesta culpabilidad en los cargos que son investigados en otro país.

“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, se pudo leer.

Morena negaba el congelamiento de cuentas

El comunicado de la dependencia federal se dio días después de que comenzó a circular la información respecto a las acciones federales contra Rocha Moya, mismas que el oficialismo negó.

A inicios de mes, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) negaba que el gobernador con licencia tuviera sus cuentas congeladas en aquel momento; sin embargo, tan sólo unas semanas después se confirmó la información.

Además, la información oficial ocurre tras la entrega voluntaria de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos, los cuales buscan un acuerdo, mientras Rubén Rocha sigue sin aparecer públicamente.

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