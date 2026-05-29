A pesar de que el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen pidiendo pruebas para detener a los señalados por Estados Unidos (EUA) por sus vínculos con el narco, los acusados por la administración de Donald Trump se siguen entregando a las autoridades norteamericanas, lo cual deja ver posibles confesiones en los actos.

En esta ocasión se reportó que fue Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa con Rubén Rocha Moya, quien se entregó ante las autoridades estadounidenses a tres días de haber dado su declaración ala FGR.

De acuerdo con el medio La Silla Rota, Almanza se entregó luego de ser acusado por EUA de tener vínculos y trabajar para Los Chapitos, célula del Cártel de Sinaloa.

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¿Quién es Marco Antonio Almanza?

Marco Antonio Almanza fue el jefe de la Policía de Investigación en 2021 bajo el mandato del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya. De acuerdo con el expediente del tribunal federal de Nueva York, este sujeto tenía vínculos directos con el crimen organizado, además de que operaba en favor del Cártel de Sinaloa.

Se señaló que Almanza utilizaba la fuerza del estado para facilitar operaciones del grupo criminal, eliminar a miembros de organizaciones delictivas rivales, así como permitir que los mismos delincuentes operaran sin complicaciones en el territorio de Sinaloa.

Otro que no le hizo caso a las advertencias del Palacio. Marco Antonio Almanza, jefe de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se entregó en la garita de Otay. Ya se lo llevaron a Brooklyn. El próximo lunes el general Mérida comparecerá en la corte de NYC. — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) May 30, 2026

Reportan que exsecretario de Finanzas en Sinaloa, también se entregó a EUA

Es importante mencionar que la información sobre la entrega de Marco Antonio Almanza ante las autoridades de EUA, se da un por de horas después de que también se diera a conocer que Enrique Diaz, titular de Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya, se entregó a los Estados Unidos este mismo 29 de mayo.

A pesar de ello, es importante aclarar que no se ha dado información oficial al respecto de la entrega de estos dos sujetos señalados directamente por EUA por sus vínculos con el crimen organizado.

¿Quiénes son los señalados de vínculos con el narco por EUA?

Los acusados por EUA por tener vínculos con el narcotráfico son:

Rubén Rocha Moya: gobernador morenista de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázaraz: senador de Morena

Enrique Diaz Vega: secretario de finanzas con Rocha Moya

Dámaso Castro Saavedra

Marco Antonio Almanza

Alberto Jorge Contreras Núñez

Gerardo Mérida Sánchez

José Antonio Dioniiso Hipólito

Juan de Dios Gámez Mendívil

Juan Valenzuela Millán

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