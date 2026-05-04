No hay amenazas de muerte contra Rocha Moya y sigue en Sinaloa, afirma Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad Federal desde Sinaloa. Durante su discurso, Harfuch aseguró que el Gobierno Federal seguirá coordinando la estrategia de seguridad en la entidad, además de que fortalecerán el trabajo con los municipios, ahora que hay nuevo gobierno.

Detalló que el Gobierno de México recomendó el cuerpo de seguridad para Rocha Moya tras dejar la gubernatura; sin embargo, no se detalló elementos que cumplen con esta tarea y se descartó que tenga amenazas de muerte, sólo se hizo por precaución, ya que el morenista no lo solicitó.

Aunado a lo anterior, reiteró que la investigación sobre el integrante de Morena sigue a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y el único que mantiene el fuero es el senador Enrique Inzunza Cázarez; sin embargo, señaló que las indagatorias fueron solicitadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no por su dependencia y que, hasta el momento, no le han solicitado información del caso.

🔻 #OGH | El Secretario de Seguridad reitera que la FGR debe continuar con la investigación sobre Rubén Rocha Moya, quien no tiene fuero ya que pidió licencia para separarse del cargo, y hasta el momento sigue en Sinaloa pic.twitter.com/H6w34vmyOA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

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Seguiremos en Sinaloa, afirma Harfuch

Además, detallando el trabajo en la entidad, mencionó que de octubre de 2024 a abril de 2026 se han detenidos a dos 393 personas, se han decomisado 60 mil 548 kilogramos de drogas, se han eliminado dos mil 183 laboratorios y áreas de concentración de grupos criminales y se han decomisado cinco mil 457 armas de fuego.

Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz

Asimismo, recordó que la estrategia en el estado se sigue tres ejes rectores:

Reducir los delitos de alto impacto

Consolidación de la policía estatal

Fortalecer a las instituciones

Gobernadora de Sinaloa asegura compromiso con la seguridad

A días de asumir la gubernatura interina, durante el encuentro con los medios este lunes 4 de mayo, Yeraldine Bonilla señaló que se comprometió con el Gobierno Federal para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

“Con la seguridad que me brinda esa experiencia del conocimiento de la realidad de Sinaloa y los desafíos, anuncio el irrenunciable compromiso de velar minuto a minuto por la seguridad del estado”, expresó este 4 de mayo.

Trabajo de Defensa y Marina en Sinaloa

Al igual que García Harfuch, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla, explicó que en Sinaloa la estrategia de seguridad se ha dividido en seis sectores, además de que Culiacán también tiene seis subdivisiones.

Asimismo, destacó que más de ocho mil elementos operan en la entidad, logrando así el decomiso de 26 toneladas de drogas, así como de mil 506 detenidos, esto por parte de la dependencia. Finalmente, aseguró que seguirán en la entidad y no se irán.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina (Sedena), almirante Pedro Morales, detalló que la dependencia ha decomisado mil 85 armas, cuatro mil 975 cargadores, 241 mil 920 cartuchos y mil 62 vehículos.

Acusación contra Rubén Rocha Moya y funcionarios de Morena

La visita de la plana mayor de seguridad del país es el estado se da días después de que Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia a su cargo tras ser acusado por Estados Unidos de nexos con grupos criminales y de narcotráfico.

El pasado 29 de abril el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que la Corte Sur de Nueva York presentó una denuncia contra el gobernador con licencia de Sinaloa y nueve funcionarios (en activo y sin cargo actual cercanos a Morena) por presuntos nexos con grupos del narcotráfico, especialmente con Los Chapitos.

Tras esto, Rocha Moya negó las acusaciones y aseguró que seguiría en su cargo; sin embargo, días después ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer que solicitó la separación del cargo ante el Congreso de la entidad; lo mismo ocurrió con el ahora expresidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Tras estos movimientos, el Poder Legislativo local designó a Yeraldine Bonilla como interina, pese a la negativa de la oposición debido a que se trata de un perfil muy cercano al ahora exmandatario local.

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