El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente el Gobierno de México confirmó que la INTERPOL emitió una ficha roja en contra del político morenista y supuesto protegido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves 21 de mayo, que se informó que tanto el Rocha Moya como el resto de los nueve señalados por Estados Unidos (EUA) de vínculos con el narcotráfico, no pueden salir del país debido a que serían detenidos por autoridades internacionales.

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¿Qué dijo el Gobierno de México sobre la ficha roja de INTERPOL contra Rocha Moya?

De acuerdo con la información que fue proporcionada por el gobierno mexicano, tanto Rocha Moya como Enrique Inzunza Cázarez y el resto de los políticos de Morena señalados por EUA, cuentan con una ficha roja de la INTERPOL tras los señalamientos del gobierno de Donald Trump.

Por otro lado, señaló que al contar con una orden de aprehensión por parte de EUA, en caso de que intenten salir del país y llegar a cualquiera de los 190 países en los que se activaron los protocolos, podrían ser detenidos y extraditados de inmediato a suelo norteamericano.

¿Rubén Rocha Moya tiene ficha roja de INTERPOL?

Es importante mencionar que hasta el momento en el que se hizo esta nota, en el portal de la INTERPOL no hay rastros de alguna ficha roja en contra del gobernador con licencia morenista, ni contra los otros nueve exfuncionarios acusados por las autoridades norteamericanas.

De igual forma, en los registros de las autoridades internacionales aún no hay registros de fichas rojas en contra del resto de los sujetos acusados de narcopolíticos por las autoridades de los Estados Unidos.

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