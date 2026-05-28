A casi un mes de las acusaciones de EUA, Enrique Inzunza pide licencia en el Senado

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza, solicitó licencia de su cargo en la Cámara Alta, casi un mes después de que se dio a conocer la acusación en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado en Estados Unidos.

Por medio de su cuenta de X, el legislador anunció que su suplente será Omar López Campos para las sesiones del hoy jueves 28 de mayo y de mañana viernes 29, por lo que dio a entender que su licencia sería de dos días, pese a que se encuentra en la Ciudad de México (CDMX).

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

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¿Por qué pide licencia el senador Inzunza un mes después de ser acusado en EUA?

En su mensaje, el senador del Morena aseveró que su vida la ha dedicado al servicio público y en “cabal cumplimiento de sus deberes”; sin embargo, acusó a que existiría una presunta “embestida mediática” en su contra, esto luego de que estuvo lejos del ojo público por más de tres semanas.

Pese a la solicitud de licencia, el político sinaloense adelantó que seguirá las sesiones tanto de las comisiones a las que pertenece como las del pleno, además de compartir sus opiniones y argumentos a su grupo parlamentario.

Senador Inzunza comparece ante la FGR como su propio abogado

Días antes, el martes 26 de mayo, el ahora legislador con licencia reapareció públicamente y compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en suelo nacional tras la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos por presuntos nexos con Los Chapitos.

En sus redes sociales, como ha sido toda su comunicación desde que se destapó el caso, mencionó que acudió personalmente al citatorio y que asumió su propia defensa.

¿Por qué acusan a Enrique Inzunza en EUA?

El pasado 29 de abril se dio a conocer que en Estados Unidos abrieron una investigación contra el gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios (en activo o retirados) mexicanos por presunto tráfico de drogas y armas, además de asociación delictuosa, entre ellos se encuentra Inzunza.

De acuerdo a lo que se pudo leer en el comunicado que emitió el Departamento de Justicia, los implicados tendrían nexos con Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa, incluso habrían operado conjuntamente durante las elecciones de 2021.

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