“Es solo el comienzo”, fueron las palabras del encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sobre acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante una comparecencia en el Senado de Estados Unidos.

El funcionario estadunidense sentenció que los señalamientos forman parte de una investigación más exhaustiva contra integrantes del Estado mexicano presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, explicó Terrance Cole ante los cuestionamientos del senador John Kennedy sobre las acusaciones contra 10 funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación.

🚨 Advierte Terrance Cole, encargado de la DEA, que la acusación contra Rocha Moya "es sólo el comienzo" pic.twitter.com/jPx6SX9pDm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

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Para EUA, la relación políticos-narco en México lleva años

De acuerdo a lo que detalló ante la Cámara Alta, durante años han observado la relación de funcionarios mexicanos con integrantes de cárteles del narcotráfico; sin embargo, las autoridades estadunidenses ahora están actuando y no sólo observando.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero, de repente, le estamos prestando atención”, declaró el pasado 12 de mayo.

Asimismo, destacó que el principal enfoque de Estados Unidos contra los grupos criminales es atacar a los líderes, romper el mando de los cárteles, así como interrumpir las cadenas de suministro con el fin de responsabilizar a quien “lucran con la adicción y la muerte”.

EUA exige a México resultados en materia de seguridad

Las declaraciones del titular de la DEA se dieron días después de que la Casa Blanca hizo pública la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 en donde exigió a México mayores resultados en el combate contra el narcotráfico.

Las autoridades estadunidenses aseveraron que los resultados que otorgue México deben de ser tangibles, es decir, que aumenten las extradiciones, detenciones, incautación de drogas, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Asimismo, el presidente Donald Trump anunció que si las autoridades mexicanas no hacen el trabajo contra el narcotráfico, entonces “nosotros lo haremos”.

FGR reactiva investigación contra Rocha Moya

Paralelamente, este martes, de acuerdo a información de Rubén Mendoza, reportero de Azteca Noticias, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó dos investigaciones que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa.

Estas serían sobre la elección del 2021 donde Rocha Moya ganó, pero donde se presentaron presuntos la interferencia del crimen organizado; la segunda, tendría que ver con el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma del estado.

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