El pasado 27 de mayo inició el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Hubo una jornada maratónica en la Cámara de Diputados, tuvo una duración de más de 32 horas ininterrumpidas, la más larga de la actual legislatura.

La sesión inició el miércoles a las 09:30 horas y finalizó este jueves a las 18:05. Más tarde, la discusión se trasladó a la sede del Senado. Sin embargo, como es costumbre en la política mexicana, el debate fue un total circo.

Durante estos trabajos legislativos se aprobaron tres reformas clave: el aplazamiento de la elección judicial federal al 2028, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y la inclusión de la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.

Las sesiones en ambas Cámaras estuvieron marcadas por conatos de bronca, señalamientos de narcopolítica con mantas desplegadas y anomalías.

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¿Qué pasó en la Cámara de Diputados?

El pleno de San Lázaro “se calentó” la tarde de este jueves 28 de mayo. Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, se registraron empujones y un conato de pelea entre legisladores de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado federal morenista de Veracruz Zenyazen Escobar García protagonizó un intento de pelea a golpes.

“Estriper, trepador. Párate, güey, ahorita, cabrón”, lo insultó el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, a lo que respondió el exsecretario de Educación de Veracruz con una seña de invitación a golpes y se pusó en postura de defensa de box, con los puños en la cara.

El diputado de @PartidoMorenaMx, @ZenyazenEscobar se descontroló



La discusión sobre los llamados “narco candidatos” terminó entre empujones, insultos y hasta golpes durante la sesión extraordinaria en San Lázaro.



Todo comenzó cuando legisladores de oposición desplegaron una… pic.twitter.com/3F2qq5dsLR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

El morenista Mario Miguel Carrillo intervino para detener el enfrentamiento.

En medio de la escaramuza, la legisladora priista Ana Isabel González solicitó la realización de un antidoping a Escobar tras los hechos.

¿Qué pasó en el Senado?

En el Senado el nivel de debate tampoco mejoró. Allí los panistas retaron a los morenistas a colocarse playeras que llevaban en un perchero con la leyenda “Yo con Rocha”, en alusión al gobernador de Sinaloa con licencia, señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ninguno se la puso.

🗳️📌 MELGAR LE AVENTÓ PLAYERA “YO CON ROCHA” A NOROÑA



Luis Armando Melgar, del Verde, le aventó a Noroña una playera de apoyo a Rocha Moya.



Para Melgar era simple.



Si tanto lo defiende, que se la ponga.



Video: @gallegoso pic.twitter.com/WzCwSxMvSe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) May 29, 2026

Asimismo la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, generó revuelo en redes sociales tras viralizarse un clip de su intervención

La legisladora también hizo referencia a las acusaciones contra los 10 políticos de Morena en Sinaloa: “Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia: ahora les va a caer ‘como dedo en el anillo’ la justicia que viene atrás de ustedes”, afirmó.

El senador de Morena, Manuel Huerta, no pudo controlar la risa cuando escuchó la frase en doble sentido de la priista.

🗳️📌 "Les va a caer como 'dedo en el anillo' la justicia que viene detrás de ustedes"



Así les dijo la senadora Carolina Viggiano del PRI a morenistas.



El senador Manuel de la Huerta se rió nervioso.



Ocurrió en el debate de la Reforma Judicial 2.0 en comisiones del Senado. pic.twitter.com/MuVA2F9wza — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) May 28, 2026

Al cierre de la sesión extraordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la reincorporación al pleno del senador sinaloense Enrique Inzunza —señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico—, cuya licencia tuvo vigencia de apenas 11 horas, y declaró clausurado el periodo extraordinario. Las tres reformas constitucionales deberán ser ratificadas por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor y ser publicadas posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este es el nivel de quienes deciden el rumbo del país, es profundamente preocupante que la Máxima Tribuna de México opere como cantina. Esas son las condiciones en las que están redactando y votando las leyes que nos rigen a todos.

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