¿Godoy se queda en la FGR? Senado revela a los 43 aspirantes tras renuncia de Gertz Manero
El Senado confirma 43 registros para la FGR. Destaca Ernestina Godoy, actual encargada de despacho; la Jucopo revisará los expedientes para seleccionar al menos a 10 aspirantes.
El proceso para renovar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en el Senado de la República, donde se confirmó que 43 personas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria pública.
El cargo permanece vacante desde el 27 de noviembre cuando Alejandro Gertz Manero dejó la institución; aunque Ernestina Godoy es la responsable del despacho mientras se realiza la transición.
Solo seis mujeres en la contienda; destaca Ernestina Godoy
Aunque la convocatoria fue abierta, únicamente seis mujeres lograron concluir el registro. Entre ellas sobresale Ernestina Godoy Ramos , exconsejera jurídica del Ejecutivo federal y actual encargada de despacho de la FGR, quien se perfila como una de las candidatas con mayor probabilidad de quedar al frente de la institución.
Godoy ha sido una figura relevante en la política capitalina y en la reforma judicial impulsada a nivel federal, por lo que su inclusión en la lista genera especial atención dentro y fuera del Senado .
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Lista completa de los candidatos a la FGR
La relación de aspirantes incluye perfiles provenientes del sector público, académico y político.
- Félix Roel Herrera Antonio
- José de Jesús Ruiz Munilla
- Carlos Higinio Lledias Saavedra
- Gregorio Apreza Herrera
- Richard Urbina Vega
- Alfredo Méndez Ortiz
- Jorge Nader Kuri
- Roberto Bonifacio Mazón García
- Aureliano José Cruz
- Eric Felipe Avelino Jaramillo González
- Omar Isidro Vicente
- Luis Manuel Pérez De Acha
- Víctor Hugo Galicia Sánchez
- Carlos Emigdio Arozqueta Solís
- Daniel Quirarte Fonseca
- Leopoldo Burruel Huerta
- Ricardo Peralta Saucedo
- Gerardo Márquez Guevara
- Luz María Zarza Delgado
- Alfredo Barrera Flores
- Maribel Bojorges Beltrán
- José Inés Betancourt Salgado
- Sandra Luz González Mogollón
- Juan Manuel Crisantino Campos
- Edgardo Josué Guzmán Espíndola
- Iván Rivera Mendiola
- Rubén Barragán Tejeda
- César Mario Gutiérrez Priego
- Miguel Manuel Ramírez Mandujano
- Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
- Ernestina Godoy Ramos
- Hamlet García Almaguer
- Arturo Altamirano González
- Olimpia Griselda Puente Pineda
- Enrique Díaz Contreras
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Alan Joseph Colín Perea
- Israel Arteaga Monroy
- Juan Carlos Ortiz Guasin
- Tulio Aurelio Rangel
- Juan Adrián Guerrero Luna
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
La caída de Gertz: el reacomodo de poder que sacude a la FGR
Mario Maldonado revela que la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR fue el desenlace de una operación política impulsada desde Palacio Nacional, con un reacomodo total del aparato de justicia.
Lo que sigue en el Senado
De acuerdo con el procedimiento constitucional , la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será la encargada de revisar los expedientes y seleccionar al menos 10 aspirantes.
Esa lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum , quien deberá integrar una terna para presentarla nuevamente ante el Senado.
Una vez que la terna llegue a la Cámara Alta, las comisiones dictaminadoras y posteriormente el pleno deberán votar para definir quién ocupará la Fiscalía, uno de los cargos más relevantes del sistema de justicia mexicano.
El Senado prevé avanzar en este proceso durante las próximas semanas, con el objetivo de que la FGR cuente con una nueva persona titular antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
