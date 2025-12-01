¿Godoy se queda en la FGR? Senado revela a los 43 aspirantes tras renuncia de Gertz Manero

El proceso para renovar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en el Senado de la República, donde se confirmó que 43 personas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria pública.

El cargo permanece vacante desde el 27 de noviembre cuando Alejandro Gertz Manero dejó la institución; aunque Ernestina Godoy es la responsable del despacho mientras se realiza la transición.

La lista de 43 aspirantes a la FGR



Entre ellos: Ernestina Godoy, Hamlet García, Ricardo Peralta y Luis Manuel Pérez de Acha



El Senado recortará a 10 para que Sheinbaum arme la terna



Pero todos saben el final: Godoy será nombrada



Solo seis mujeres en la contienda; destaca Ernestina Godoy

Aunque la convocatoria fue abierta, únicamente seis mujeres lograron concluir el registro. Entre ellas sobresale Ernestina Godoy Ramos , exconsejera jurídica del Ejecutivo federal y actual encargada de despacho de la FGR, quien se perfila como una de las candidatas con mayor probabilidad de quedar al frente de la institución.

Godoy ha sido una figura relevante en la política capitalina y en la reforma judicial impulsada a nivel federal, por lo que su inclusión en la lista genera especial atención dentro y fuera del Senado .

Lista completa de los candidatos a la FGR

La relación de aspirantes incluye perfiles provenientes del sector público, académico y político.



Félix Roel Herrera Antonio José de Jesús Ruiz Munilla Carlos Higinio Lledias Saavedra Gregorio Apreza Herrera Richard Urbina Vega Alfredo Méndez Ortiz Jorge Nader Kuri Roberto Bonifacio Mazón García Aureliano José Cruz Eric Felipe Avelino Jaramillo González Omar Isidro Vicente Luis Manuel Pérez De Acha Víctor Hugo Galicia Sánchez Carlos Emigdio Arozqueta Solís Daniel Quirarte Fonseca Leopoldo Burruel Huerta Ricardo Peralta Saucedo Gerardo Márquez Guevara Luz María Zarza Delgado Alfredo Barrera Flores Maribel Bojorges Beltrán José Inés Betancourt Salgado Sandra Luz González Mogollón Juan Manuel Crisantino Campos Edgardo Josué Guzmán Espíndola Iván Rivera Mendiola Rubén Barragán Tejeda César Mario Gutiérrez Priego Miguel Manuel Ramírez Mandujano Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez Ernestina Godoy Ramos Hamlet García Almaguer Arturo Altamirano González Olimpia Griselda Puente Pineda Enrique Díaz Contreras Mirna Lucía Grande Hernández Alan Joseph Colín Perea Israel Arteaga Monroy Juan Carlos Ortiz Guasin Tulio Aurelio Rangel Juan Adrián Guerrero Luna David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

Lo que sigue en el Senado

De acuerdo con el procedimiento constitucional , la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será la encargada de revisar los expedientes y seleccionar al menos 10 aspirantes.

Esa lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum , quien deberá integrar una terna para presentarla nuevamente ante el Senado.

Una vez que la terna llegue a la Cámara Alta, las comisiones dictaminadoras y posteriormente el pleno deberán votar para definir quién ocupará la Fiscalía, uno de los cargos más relevantes del sistema de justicia mexicano.

El Senado prevé avanzar en este proceso durante las próximas semanas, con el objetivo de que la FGR cuente con una nueva persona titular antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

