inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Nota

¿Godoy se queda en la FGR? Senado revela a los 43 aspirantes tras renuncia de Gertz Manero

El Senado confirma 43 registros para la FGR. Destaca Ernestina Godoy, actual encargada de despacho; la Jucopo revisará los expedientes para seleccionar al menos a 10 aspirantes.

FGR
FGR | FB
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

El proceso para renovar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en el Senado de la República, donde se confirmó que 43 personas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria pública.

El cargo permanece vacante desde el 27 de noviembre cuando Alejandro Gertz Manero dejó la institución; aunque Ernestina Godoy es la responsable del despacho mientras se realiza la transición.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Solo seis mujeres en la contienda; destaca Ernestina Godoy

Aunque la convocatoria fue abierta, únicamente seis mujeres lograron concluir el registro. Entre ellas sobresale Ernestina Godoy Ramos , exconsejera jurídica del Ejecutivo federal y actual encargada de despacho de la FGR, quien se perfila como una de las candidatas con mayor probabilidad de quedar al frente de la institución.

Godoy ha sido una figura relevante en la política capitalina y en la reforma judicial impulsada a nivel federal, por lo que su inclusión en la lista genera especial atención dentro y fuera del Senado .

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

[VIDEO] En “Reporte ADN 40”, Ricardo Rocha nos presenta una conversación con el Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, para hablar acerca de los feminicidios en nuestro país.

Lista completa de los candidatos a la FGR

La relación de aspirantes incluye perfiles provenientes del sector público, académico y político.

  1. Félix Roel Herrera Antonio
  2. José de Jesús Ruiz Munilla
  3. Carlos Higinio Lledias Saavedra
  4. Gregorio Apreza Herrera
  5. Richard Urbina Vega
  6. Alfredo Méndez Ortiz
  7. Jorge Nader Kuri
  8. Roberto Bonifacio Mazón García
  9. Aureliano José Cruz
  10. Eric Felipe Avelino Jaramillo González
  11. Omar Isidro Vicente
  12. Luis Manuel Pérez De Acha
  13. Víctor Hugo Galicia Sánchez
  14. Carlos Emigdio Arozqueta Solís
  15. Daniel Quirarte Fonseca
  16. Leopoldo Burruel Huerta
  17. Ricardo Peralta Saucedo
  18. Gerardo Márquez Guevara
  19. Luz María Zarza Delgado
  20. Alfredo Barrera Flores
  21. Maribel Bojorges Beltrán
  22. José Inés Betancourt Salgado
  23. Sandra Luz González Mogollón
  24. Juan Manuel Crisantino Campos
  25. Edgardo Josué Guzmán Espíndola
  26. Iván Rivera Mendiola
  27. Rubén Barragán Tejeda
  28. César Mario Gutiérrez Priego
  29. Miguel Manuel Ramírez Mandujano
  30. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
  31. Ernestina Godoy Ramos
  32. Hamlet García Almaguer
  33. Arturo Altamirano González
  34. Olimpia Griselda Puente Pineda
  35. Enrique Díaz Contreras
  36. Mirna Lucía Grande Hernández
  37. Alan Joseph Colín Perea
  38. Israel Arteaga Monroy
  39. Juan Carlos Ortiz Guasin
  40. Tulio Aurelio Rangel
  41. Juan Adrián Guerrero Luna
  42. David Borja Padilla
  43. Miguel Nava Alvarado
Gertz Manero4.jpg
También te puede interesar:

La caída de Gertz: el reacomodo de poder que sacude a la FGR

Mario Maldonado revela que la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR fue el desenlace de una operación política impulsada desde Palacio Nacional, con un reacomodo total del aparato de justicia.

Política
Ver nota

Lo que sigue en el Senado

De acuerdo con el procedimiento constitucional , la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será la encargada de revisar los expedientes y seleccionar al menos 10 aspirantes.

Esa lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum , quien deberá integrar una terna para presentarla nuevamente ante el Senado.

Una vez que la terna llegue a la Cámara Alta, las comisiones dictaminadoras y posteriormente el pleno deberán votar para definir quién ocupará la Fiscalía, uno de los cargos más relevantes del sistema de justicia mexicano.

El Senado prevé avanzar en este proceso durante las próximas semanas, con el objetivo de que la FGR cuente con una nueva persona titular antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Política
Senado
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx