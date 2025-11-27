Las razones por las que Alejandro Gertz Manero fue doblegado y habría “renunciado” a la FGR

La tarde del 27 de noviembre el jurista, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tras 7 años al frente y de acuerdo con la información del documento de renuncia recibido por el Senado es por una razón "grave": Fungir como "embajador en un país amigo", según el texto recibido por los senadores.

Pero esto podría tener un trasfondo más allá de lo dado a conocer oficialmente y es que incluso al discutirse la renuncia de Gertz Manero el senador Manuel Añorbe Baños del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que el exfiscal no dejó su cargo por la razón "oficial":

"Eso no es renuncia, es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena, una embajada no es una causa grave".

Para el senador es "Un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo, moldeado a la medida del régimen, que no incomode que no investigue que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas".

La renuncia según Añorbe Baños ocurre después de los trajines de Morena en los que se han destruido órganos autónomos y apoderarse a la mala del poder judicial y vaciar de independencia a las instituciones.

"Es control, es presión, es autoritarismo es una operación política cuyo objetivo real es hacerse del control absoluto de la Fiscalía General de la República", expresó el senador.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Casos que habrían orillado a Gertz Manero a renunciar

No es un secreto que existen algunos casos que se han filtrado y que son un escaño en la imagen transparente con la que Morena navega. Entre estos pasajes se encuentran los de Adán Augusto y Hernán Bermúdez conocido como La Barredora, los temas del "huachicol" fiscal, el tráfico de influencias de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente AMLO y el reciente escándalo de Miss Universo con Raúl Rocha entre otros.

Como resulta lógico, la investigación de todos estos casos no es conveniente para la administración de la nombrada cuarta transformación, por lo que parece ser demasiado a modo suplir a quien es el encargado de dichas pesquisas y como también expresó la senadora Lilly Téllez del Partido Acción Nacional (PAN) en posteos de sus redes sociales con esto, la legislación actual podrá designar a quien más le convenga como fiscal y evitar que miembros clave afiliados a su partido y movimiento luzcan intocables y las investigaciones en su contra no se profundicen o en su caso se les termine dando carpetazo.

Lo logró Adán Augusto López.



Se impuso a la encargada del despacho, Claudia Sheinbaum.



Él y AMLO, quien realmente manda en este país, ya lograron dejar claro que nadie los puede tocar.



Anticipo lo que pasará:



Se van a cerrar todas las investigaciones en contra de Adán… — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 28, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.