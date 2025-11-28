Juan Ramón de la Fuente pide licencia en la SRE; él será el titular temporal

Juan Ramón de la Fuente solicitó licencia y dejará el cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debido a problemas de salud, este no es el único cambio en el gabinete, pues también se confirmó la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Juan Ramón de la Fuente deja la SRE

Según la información, Juan Ramón de la Fuente será sometido a una cirugía en la espalda que había estado postergando para cumplir con sus obligaciones como canciller.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



De acuerdo con el artículo 75 del reglamento interno de la SRE quien suplirá al secretario durante su ausencia será el titular de la subsecretaría de Relaciones Exteriores o el subsecretario para América del Norte.

Juan Ramón de la Fuente es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es miembro de varias sociedades científicas y ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Se desempeñó como coordinador de la Investigación Científica de la UNAM y ha recibido varios premios por su destacada trayectoria.

¿Quién suplirá a Juan Ramón de la Fuente?

Será el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco quien tomara el cargo en la SRE. Ha estado presente en todas las reuniones importantes de la Administración mexicana con Estados Unidos.

Además ha acompañado a Omar García Harfuch en algunos de sus viajes a Washington y en una de las conferencias matutinas salió a responder sobre la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por Universidad de Chicago. Desde 2020 coordina la política para América del Norte en la SRE. Tiene una amplia experiencia en el gobierno federal, estatal y local del país.

