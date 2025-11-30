Jorge Romero pide unión en el PAN para sacar a Morena de Palacio Nacional en 2030

El PAN realizó su XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y XX Asamblea Extraordinaria en Ciudad de México, con más de 7 mil militantes.

Jorge Romero aseguró que en 2027 buscarán recuperar la Cámara de Diputados y en 2030 “sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”.

Se aprobó abrir la afiliación del PAN mediante un proceso totalmente digital y accesible desde celular.

El partido adoptará la "auténtica meritocracia" para la selección de candidaturas, priorizando respaldo ciudadano sobre decisiones de dirigencias.

En 2026 presentarán el "Plan de Acción por México", nuevo proyecto de nación con propuestas en seguridad, salud, economía y otros rubros.

