Jorge Romero pide unión en el PAN para sacar a Morena de Palacio Nacional en 2030
PAN abre afiliación digital y promete meritocracia; Romero afirma que en 2027 buscarán recuperar el Congreso y en 2030 sacar a Morena de Palacio Nacional.
El PAN realizó su XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y XX Asamblea Extraordinaria en Ciudad de México, con más de 7 mil militantes.
- Jorge Romero aseguró que en 2027 buscarán recuperar la Cámara de Diputados y en 2030 “sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”.
- Se aprobó abrir la afiliación del PAN mediante un proceso totalmente digital y accesible desde celular.
- El partido adoptará la “auténtica meritocracia” para la selección de candidaturas, priorizando respaldo ciudadano sobre decisiones de dirigencias.
- En 2026 presentarán el “Plan de Acción por México”, nuevo proyecto de nación con propuestas en seguridad, salud, economía y otros rubros.
