Gilberto Bátiz asume la presidencia del TEPJF

El abogado Gilberto Guzmán Bátiz rindió protesta como el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ), elegido por voto popular en la pasada elección judicial. Se mantendrá en el cargo hasta octubre de 2027.

Gilberto estuvo frente al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortíz, con la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicia, Celia Maya García, y el presidente del órgano de administración del Poder Judicial de la Federación, Néstor Vargas Solano.

¿Quién es Gilberto Bátiz?

Se trata de un abogado originario de Chiapas , maestro en Derecho Constitucional. En las pasadas elecciones judiciales de junio fue elegido por voto popular como magistrado de la Sala Superior del TEPJF, con más de cuatro millones de sufragios.

Antes de ese cargo, Gilberto fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en donde estuvo de 2019 a 2025. También ha ocupado otros cargos, como Consejero de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, Asesor de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado de Chiapas, entre otros.

Gilberto promete romper las divisiones del TEPJF

En su discurso, Gilberto prometió que hará todo lo posible para eliminar la división que ha existido históricamente en la sala del TEPJF , buscando que las diferencias personales o políticas queden en el pasado.

"Un tribunal dividido no sirve a México. Seré un catalizador de soluciones, no un generador de conflictos. Para ello, me es indispensable la experiencia, pericia y apertura de mis colegas magistradas y magistrados. Sin su apoyo, sin su aporte, esta nueva etapa de la justicia electoral sería inviable", declaró.

