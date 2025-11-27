Ernestina Godoy queda al frente de la FGR como encargada de despacho tras renuncia de Gertz Manero

Horas antes de dejar el cargo, Alejandro Gertz Manero designó a Ernestina Godoy como Fiscal Especializada de Control Competencial (FECOC). De esta forma quedará como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la Ley de la FGR, se trata del segundo puesto en importancia dentro del organismo autónomo y su titular es quien sustituye al Fiscal General en caso de ausencia.

Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como Consejera Jurídica de la Presidencia, ahora podría trabajar de la mano con el Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), para disminuir los índices de delincuencia y brindar justicia.

¿Cuál es el proceso para elegir al nuevo titular de la FGR?

El Fiscal General de la República es elegido por el Senado, quien aprueba a los especialistas propuestos por el Ejecutivo Federal, en esta caso por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy tiene 71 años, nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1954 en la alcaldía Cuauhtémoc y fue una de las primeras integrantes del equipo de la presidenta de México en ser anunciada cuando comenzó su administración.

Es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene gran trayectoria profesional en el gobierno.

¿Qué cargos ha tenido Ernestina Godoy?

2008: Presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

2008 a 2009: Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal

2009 a 2012: Directora de Desarrollo Delegacional en la alcaldía Iztapalapa

2012 a 2015: Diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

2015 a 2018: Diputada Federal de la 63 Legislatura

