Ernestina Godoy designa a cercanos a García Harfuch en puestos clave en la FGR

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), realizó sus dos primeros relevos en áreas clave de la institución: la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Héctor Elizalde Mora, encabezará la AIC en sustitución de Felipe de Jesús Gallo. También llega César Oliveros Aparicio a la FEMDO para relevar a Alfredo Higuera Bernal. Ambos funcionarios son cercanos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo los dos formaron parte también del equipo de trabajo de Godoy durante su tiempo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes son Elizalde Mora y Oliveros Aparicio?

Oliveros Aparicio se desempeñaba recientemente como titular de Planeación y Análisis de la SSPC; antes fue coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la SSC-CDMX, bajo el mando de García Harfuch.

En tanto, Héctor Elizalde se desempeñó como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC-CDMX durante la gestión del actual titular de la SSPC. En 2020, tras el atentado contra García Harfuch, asumió como encargado de despacho en asuntos administrativos de la dependencia.

Al frente de la AIC se encargará de asignar a los policías federales ministeriales, peritos y analistas necesarios para auxiliar a los ministerios públicos en las investigaciones que realizan.

