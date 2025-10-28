¿No hay austeridad en la 4T? Raquel Buenrostro vendió en 9 millones de pesos un depa que nunca declaró

Raquel Buenrostro Sánchez , titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó el pasado 30 de mayo su declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses correspondiente al año inmediato anterior.

Un documento de carácter público que revela ingresos y movimientos de bienes que han generado controversia, especialmente la venta millonaria de un departamento que, años atrás, no había sido declarado.

A Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción le apareció un departamento que vendió en 9millones de pesos que no reportó antes en sus declaraciones patrimoniales, mi nota en @emeequis https://t.co/ewKKSM6OIX — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 28, 2025

El polémico departamento de Raquel Buenrostro

En la declaración, analizada por el periodista Jorge García Orozco, Buenrostro reportó un salario neto anual de un millón 903 mil pesos como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno .

Sin embargo, en el apartado de otros ingresos, informó haber recibido nueve millones 145 mil pesos, provenientes de distintas fuentes:



45 mil pesos por rendimientos financieros de bonos

ocho millones 850 mil pesos por enajenación de bienes

desglosados en ocho millones 600 mil pesos por la venta de un departamento 250 mil pesos por un vehículo



El inmueble, un departamento de 149 metros cuadrados, fue vendido el 7 de mayo de 2024 mediante crédito por un valor de nueve millones 400 mil pesos.

La polémica surge porque este bien nunca fue registrado como propio en sus declaraciones patrimoniales anteriores ni en las correspondientes a 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024, según explicó la investigación del medio Emeequis.

¿Quién es Raquel Buenrostro?

La polémica también radica en que Raquel Buenrostro ocupa actualmente el cargo de Secretaria de Estado (Nivel G11) desde el 1 de octubre del año pasado, su función principal prevenir la corrupción y la impunidad para tener un Estado “honesto, eficiente y cercano”, algo que no estaría pasando.

En cuanto a su formación, la servidora pública cuenta con una licenciatura en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (1995) y una maestría en Economía por El Colegio de México (1996).

Antes de asumir su puesto actual, Buenrostro se desempeñó en distintos cargos del ámbito federal:



Titular de la Secretaría de Economía (2022-2024)

(2022-2024) Jefa del SAT (2020-2022)

(2020-2022) Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018-2019)

(2018-2019) Responsable de la liquidación de Pemex Cogeneración y Servicios (2018)

(2018) Gerente de Planeación y Desarrollo en Pemex Cogeneración y Servicios (2015-2018)

¿Y la austeridad? la 4T estalla en polémicas

En semanas recientes, otros funcionarios de la 4T han sido cuestionados por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Entre ellos destacan Gerardo Fernández Noroña por la adquisición de una casa en Tepoztlán, así como el senador Adán Augusto López , por presuntas discrepancias en sus declaraciones 2023-2025, las cuales ambos han negado.

Aunado a la controversia con María Elena Álvarez-Buylla , extitular del Conahcyt, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia por presunto mal manejo de recursos públicos durante su administración, identificando posibles daños al erario por más de 57 millones de pesos.

